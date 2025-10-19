Diwali 2025: बागपत में पटाखे जलाने को लेकर विवाद, युवक के सीने में चाकू घोंपकर हत्या

बागपत में दीपावली पर करवा फूटने के विवाद में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के एक युवक और उसके पिता पर चाकू और लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया. सीने में चाकू लगने से युवक की मौत हो गई, जबकि पिता की हालत चिंताजनक बताई जा रही है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस ने तीन आरोपियों को पकड़कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है. तनाव को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है. दीपावली पर हुई घटना के बाद परिवार में खुशियां मातम में बदल गई.

करवा फूटने से शुरू हुआ विवाद

किरठल गांव में 18 अक्टूबर की शाम अमित का 15 साल का बेटा अर्जुन व 18 वर्षीय अनिकेत साइकिल पर गांव में ही गन्ना कोल्हू में सूअर को खिलाने के लिए मैली लेने जा रहे थे. साइकिल पर एक छोटा ड्रम लटका था. वहीं गांव में कृष्ण के बेटे राजीव और विकास अपने घर के बाहर गली में बैठे करवे में पटाखे रखकर छुड़ा रहे थे.

अनिकेत और अर्जुन जब साइकिल से वहां से निकलने लगे तो ड्रम से टकराकर करवा फूट गया. इस पर राजीव और विकास आग बबूला हो गए और अनिकेत व अर्जुन के साथ गाली-गलौज करते हुए झगड़ा करने लगे. तब तो लोगों ने झगड़ा शांत करा दिया. इसके बाद अनिकेत व अर्जुन कोल्हू से मैली लेकर घर चले गए.

युवक के सीने में घोंपा चाकू

अमित का कहना है कि रविवार सुबह नौ बजे वह अपने बेटे अनिकेत को साथ लेकर कृष्ण के घर झगड़े का उलाहना लेकर गया था और उनसे बातचीत करने लगा तो इसी दौरान आरोपी इतने आग बबूला हो गए कि उन्होंने लाठी-डंडों व चाकू से हमला बोल दिया. आरोपियों ने अनिकेत के सीने में चाकू घोंप दिया जबकि उसे लाठी-डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया.

चिंताजनक हालत में अनिकेत को सीएचसी बड़ौत में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं, पिता की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. इस घटना के बाद अनिकेत के परिवार में कोहराम मच गया. दीपावली पर घर में मातम छा गया.

पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज

रमाला थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार का कहना है कि आरोपी कृष्ण, उसके बेटे राजीव व विकास, सुरज पुत्र ओमपाल निवासी किरठल, अंशु पुत्र राजेश निवासी रोशनगढ़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. अनिकेत के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पुलिस ने आरोपी विकास, राजीव व अंशु को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त चाकू व तीन डंडे बरामद कर लिए हैं जबकि अन्य की तलाश की जा रही है. उधर, मरने वाला अनिकेत बीए प्रथम वर्ष का छात्र था.