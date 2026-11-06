यूपी: मऊ विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत, इस केस में आया अपडेट

उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. गजल होटल से जुड़े मामले में अब्बास अंसारी की ओर से दाखिल स्थगन प्रार्थना पत्र को अदालत ने 500 रुपये के हर्जाने के साथ स्वीकार कर लिया है. इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तारीख निर्धारित की गई है.

दरअसल, गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी की मौत के बाद गजल होटल से जुड़े मामले में अब्बास अंसारी और उमर अंसारी का नाम सामने आया था. वहीं, मुख्तार अंसारी के गजल होटल पर मोतीलाल वर्मा और अभिषेक अग्रवाल ने भी अपना दावा पेश किया था.

इसी दावे से संबंधित सुनवाई के दौरान अब्बास अंसारी के अधिवक्ता की ओर से अदालत में स्थगन प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था. इस पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 500 रुपये हर्जाने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया.अब इस मामले में अदालत 19 नवंबर को अगली सुनवाई करेगी. पूरे प्रकरण की जानकारी सहायक शासकीय अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने दी.