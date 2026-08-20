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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअयोध्या कोर्ट में पेशी पर आया कैदी फरार, तलाश तेज

अयोध्या कोर्ट में पेशी पर आया कैदी फरार, तलाश तेज

Ayodhya News In Hindi: पुलिस अधिकारी के मुताबिक दीपक कुमार कैंट थाने में दर्ज एक मुकदमे का आरोपी है और आज उसे एसीजेएम फर्स्ट की अदालत में पेश किया गया था.पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है.

Written By : शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या |  Updated at : 20 Aug 2026 10:42 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के अयोध्या की कचहरी में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब पेशी पर आया एक कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया. कैदी दीपक कुमार उर्फ दीपू को आज न्यायालय में पेश किया जाना था. पुलिस के मुताबिक पेशी के दौरान वह कटघरे से पीछे की तरफ निकल गया. 

घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और CCTV फुटेज समेत दूसरे स्रोतों की मदद से फरार कैदी की तलाश की जा रही है.

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एसीजेएम कोर्ट में पेश किया गया था 

फरार कैदी की पहचान दीपक कुमार उर्फ दीपू के रूप में हुई है. पुलिस अधिकारी के मुताबिक दीपक कुमार कैंट थाने में दर्ज एक मुकदमे का आरोपी है और आज उसे एसीजेएम फर्स्ट की अदालत में पेश किया गया था. इसी दौरान वह कटघरे में खड़ा था और पीछे की तरफ से कोर्ट परिसर से बाहर निकल गया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. CCTV फुटेज और दूसरे स्रोतों की मदद से फरार आरोपी की तलाश की जा रही है. पुलिस के मुताबिक मामले में जल्द अभियोग दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस ने तेज की तलाश 

एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी ने बताया कि दीपक कुमार उर्फ दीपू कैंट थाने का आरोपी है. पेशी के दौरान उसके पीछे की तरफ से निकल जाने की बात सामने आई है. आरोपी को पकड़ने के लिए CO के नेतृत्व में लगातार अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी जेल में न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध था और पेशी के दौरान फरार हुआ है. इसी आधार पर आगे अभियोग दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इससे पहले भी दो कैदियों के जिला कारागार से फरार होने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं.ऐसे में कचहरी से कैदी के फरार होने की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

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About the author शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या

शिवेंद्र द्विवेदी एबीपी न्यूज़ से अयोध्या से जुड़े हैं. चार वर्षों के अनुभव के साथ धार्मिक, समाज और प्रशासन की खबरों पर खास नजर रखते हैं.
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Published at : 20 Aug 2026 10:41 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Ayodhya NEWS Prisoner Escapes
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