आजमगढ़: स्कूलों में YouTubers की एंट्री बैन, बिना अनुमति घुसे तो एक्शन

आजमगढ़ के परिषदीय विद्यालयों (सरकारी स्कूलों) में अब बाहरी व्यक्तियों, यूट्यूबर्स (YouTubers) और खुद को सोशल मीडिया पत्रकार या इन्फ्लुएंसर बताने वाले लोगों की मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) कार्यालय ने स्कूलों में बढ़ते इस दखल पर कड़ा रुख अपनाते हुए, ऐसे सभी अनधिकृत लोगों की एंट्री पर तत्काल प्रभाव से पूरी तरह रोक लगा दी है. नए आदेश के तहत, अब कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना विभागीय अनुमति के स्कूल परिसर में घुसकर ना तो फोटो खींच सकेगा और ना ही किसी प्रकार की वीडियोग्राफी (Videography) कर पाएगा.

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक की ओर से जारी किए गए इस सख्त आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि पिछले कुछ समय से यह प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही थी. आए दिन बाहरी व्यक्ति और यू-ट्यूबर बिना किसी पूर्व सूचना के परिषदीय विद्यालयों में घुस जाते थे. वे कक्षाओं के बीच में जाकर विद्यालय और वहां मौजूद शिक्षक-शिक्षिकाओं के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा करते थे. इस अनावश्यक दखलंदाजी से न केवल बच्चों का पठन-पाठन और एकाग्रता बुरी तरह प्रभावित हो रही थी, बल्कि शिक्षक पद की गरिमा और शिक्षा विभाग की छवि को भी गहरी ठेस पहुंच रही थी.

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निरीक्षण के लिए पहले से मौजूद है सरकारी तंत्र

आदेश में इस बात को प्रमुखता से रेखांकित किया गया है कि परिषदीय विद्यालयों की व्यवस्था जांचने, उनका अनुश्रवण (Monitoring) करने और निरीक्षण के लिए शासन-प्रशासन के स्तर पर पहले से ही सक्षम अधिकारी नामित हैं. ये अधिकारी समय-समय पर स्कूलों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लेते हैं. ऐसे में किसी भी बाहरी व्यक्ति या यू-ट्यूबर को खुद से 'निरीक्षक' बनकर स्कूलों की व्यवस्था में दखल देने या पठन-पाठन को बाधित करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है.

बिना अनुमति घुसे तो होगी कड़ी कार्रवाई

इस नए फरमान के बाद अब किसी भी बाहरी व्यक्ति अथवा सोशल मीडिया से जुड़े शख्स को स्कूल परिसर में प्रवेश करने या कैमरा चालू करने से पहले जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या संबंधित सक्षम अधिकारी से लिखित अनुमति लेनी होगी. बीएसए ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) और स्कूलों के प्रधानाध्यापकों (Principals) को इस आदेश का कड़ाई से और शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने के सख्त निर्देश दिए हैं. यदि कोई व्यक्ति जबरन स्कूल में घुसकर वीडियो बनाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.

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