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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में कैसी है बीजेपी की स्थिति? विधानसभा चुनाव के 9 महीने पहले Axis My India ने कर दिया बड़ा दावा

यूपी में कैसी है बीजेपी की स्थिति? विधानसभा चुनाव के 9 महीने पहले Axis My India ने कर दिया बड़ा दावा

UP Election 2027: UP में 2027 में चुनाव प्रस्तावित हैं. इससे पहले एक्सिस माय इंडिया के चेयरमैन ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने मौजूदा सरकार को लेकर लोगों की राय पर अपना आकलन पेश किया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 20 May 2026 06:31 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं. पुराने चुनाव की तारीखों के आधार पर देखें तो अभी चुनाव में कम से कम 9 महीने बचे हुए हैं. इससे पहले एक्सिस माय इंडिया के चेयरमैन प्रदीप गुप्ता ने यूपी को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति का उदाहरण देते हुए यह भी कहा कि यूपी ऐसा राज्य है जहां संतुष्टि का स्तर अच्छा होने के बावजूद राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल जाते हैं

एक्सिस माय इंडिया के चेयरमैन प्रदीप गुप्ता ने कहा, UP में संतुष्टि का स्तर अच्छा है; इसी आधार पर, ऐसा लगता है कि कोई बड़ी समस्या नहीं है. लेकिन यह एक अलग तरह का राज्य है, यहां चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती हैं. अगर मौजूदा सरकार का काम अच्छा नहीं होता, तो लोग दूसरे विकल्पों की तलाश करते हैं. यहां इसी तरह से काम होता है.

समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए साक्षात्कार में उन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी करीब 26 फीसदी वोट शेयर पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी है, जबकि बसपा चीफ मायावती भी लगभग 29 फीसदी वोट शेयर के साथ सत्ता में आई थीं. उनका कहना था कि अगर वोटों का बंटवारा ज्यादा होता है तो 25 फीसदी वोट शेयर वाली पार्टी भी चुनाव जीत सकती है.

Published at : 20 May 2026 06:26 PM (IST)
Tags :
Samajwadi Party BJP Congress Bsp Up News Up Politics Up Elections 2027
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