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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअबान अहमद के जनाजे में शामिल होंगे जेल में बंद दोनों भाई? मांगी पैरोल

अबान अहमद के जनाजे में शामिल होंगे जेल में बंद दोनों भाई? मांगी पैरोल

Atiq Ahmed Son Death: अबान अहमद का अंतिम संस्कार कसारी मसारी कब्रिस्तान में होगा. यहां पहले से ही भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. अबान के भाई उमर और अली ने पैरोल की मांग की है.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 07 Aug 2026 10:41 AM (IST)
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अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान की सड़क हादसे में हुई मौत हो गई थी. आज (शुक्रवार, 7 अगस्त) अबान को सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा. अबान के दो भाई अली और उमर अहमद जेल में बंद हैं. उसके जनाजे में शामिल होने के लिए दोनों भाई पैरोल की मांग कर रहे हैं. इसके लिए दोनों की तरफ से पैरोल की अर्जी दाखिल की गई है. उनकी अर्जी पर आज दोपहर 12.00 बजे तक सुनवाई हो सकती है. 

जानकारी के लिए बता दें कि मोहम्मद उमर लखनऊ जेल में बंद है जबकि अली अहमद झांसी जेल में है. अबान का अंतिम संस्कार कसारी मसारी कब्रिस्तान में शाम 4:00 से 5:00 बजे के बीच होगा. इससे पहले कसारी मसारी कब्रिस्तान में भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. उम्मीद है कि अबान अहमद की मां और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, अशरफ अहमद की पत्नी जैनब फातिमा और अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी मौजूद रहें. 

यह भी पढ़ें: बेटे के जनाजे में मां शाइस्ता परवीन के शामिल होने पर सस्पेंस, पुलिस की रहेगी नजर!

डिवाइडर से टकराने से हुई थी अबान की मौत

अपर पुलिस अधीक्षक (देहात) अरविंद कुमार ने बताया कि पूर्व सांसद अतीक अहमद का बेटा अबान अहमद अपने कुछ साथियों के साथ झांसी जेल में बंद अपने भाइयों से मिलने जा रहा था, तभी रास्ते में पुंछ थाना क्षेत्र में झांसी-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज गति से गुजर रही उसकी एसयूवी कार बेकाबू होकर एक डिवाइडर से टकराकर पलट गई. इस हादसे की सूचना पुलिस को सुबह साढ़े 10 बजे मिली. इस हादसे में अबान अहमद (21) और उसके दोस्त सोनू (25) की मौत हो गई. हादसे में घायल कार सवार आजम, मोहम्मद जावेद और उमर को झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. 

यह भी पढ़ें: पिता की कब्र के पास दफनाया जाएगा अतीक अहमद का लाडला, जेल में बंद 2 भाई नहीं होंगे शामिल

Published at : 07 Aug 2026 10:09 AM (IST)
Tags :
Atiq Ahmed UP NEWS PRAYAGRAJ NEWS
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