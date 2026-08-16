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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर खास आयोजन, CM योगी होंगे शामिल

पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर खास आयोजन, CM योगी होंगे शामिल

UP News In Hindi: लखनऊ में ‘अटल स्मृति संध्या’ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 16 Aug 2026 07:07 AM (IST)
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पूर्व प्रधानमंत्री और ‘भारत रत्न’ अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर रविवार को लखनऊ में ‘अटल स्मृति संध्या’ का आयोजन किया जाएगा. पं. अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन के तत्वावधान में होने वाले इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे.  कार्यक्रम के संयोजक उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर, केजीएमयू में आयोजित संध्या के दौरान पद्मश्री से सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार अशोक चक्रधर एकल काव्य पाठ प्रस्तुत करेंगे. 

CM योगी लोकभवन में पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी को देंगे श्रद्धांजलि

कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री एवं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा और बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल समेत सरकार और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता तथा आमजन मौजूद रहेंगे. 

इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार (16 अगस्त) सुबह लोकभवन पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और उनके योगदान को स्मरण करेंगे. इस अवसर पर अटल जी के व्यक्तित्व और देश के प्रति उनके योगदान को भी याद किया जाएगा.

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कौन थे अटल बिहारी वाजपेयी?

अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे और उनकी पहचान भारतीय राजनीति के सफल नेताओं में होती है. वही वे एक राजनेता ही नहीं, बल्कि एक कुशल वक्ता और महान कवि भी थे. 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में जन्मे वाजपेयी तीन बार देश के प्रधानमंत्री बने. उनके कार्यकाल में पोखरण परमाणु परीक्षण, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और कई महत्वपूर्ण आर्थिक व आधारभूत ढांचे से जुड़े फैसले हुए.

विपक्ष भी उनकी भाषण शैली और राजनीतिक समझ का सम्मान करता था. लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय परंपराओं को महत्व दिया. साल 2015 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘भारत रत्न’ प्रदान किया गया, जिसके बाद 16 अगस्त 2018 को उनका निधन हो गया था.

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Published at : 16 Aug 2026 07:07 AM (IST)
Tags :
Atal Bihari Vajpayee UP NEWS LUCKNOW NEWS YOGI ADITYANATH
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