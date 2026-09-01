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असमोली विधानसभा सीट पर BJP या सपा? किसको परेशान करेगा SIR! जानें पूरा समीकरण

2026 में एसआईआर के बाद असमोली विधानसभा सीट पर 3,58,488 मतदाता बचे हैं. 2024 में लोकसभा चुनाव के समय असमोली विधानसभा सीट पर 3,80,382 वोट थे. एसआईआर के बाद 21,894 वोट घटे.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 01 Sep 2026 12:22 PM (IST)
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संभल जिले की असमोली सीट की विधानसभा संख्या 32 है. असमोली, संभल जिले की एक विधानसभा सीट है. 2022 के विधानसभा चुनाव में असमोली सीट से समाजवादी पार्टी की पिंकी यादव विधायक बनीं. बीजेपी ने हरेन्द्र कुमार को टिकट दिया था. बसपा ने रफातुल्ला और औवेसी की पार्टी ने शकील अहमद को प्रत्याशी बनाया था. कांग्रेस ने मरघूब आलम को चुनावी मैदान में उतारा था. असमोली सीट सपा का गढ़ माना जाता है. लेकिन बीजेपी यहाँ मुकाबले में नजदीक आकर पीछे रह जाती थी.

2026 में एसआईआर के बाद असमोली विधानसभा सीट पर 3,58,488 मतदाता बचे हैं. 2024 में लोकसभा चुनाव के समय असमोली विधानसभा सीट पर 3,80,382 वोट थे. एसआईआर के बाद 21,894 वोट घटे.

2022 के विधानसभा चुनाव में असमोली विधानसभा सीट पर किस पार्टी को कितने वोट मिले-

1. सपा- 1,11,652
2. बीजेपी- 86,446
3. बसपा- 42,512
4. AIMIM- 13,024
5. नोटा- 1,788
6. कांग्रेस- 1,511

2022 के विधानसभा चुनाव में असमोली सीट पर सपा की पिंकी यादव ने चुनाव जीता. सपा ने बीजेपी के हरेन्द्र कुमार को 25,206 वोटों से हरा दिया. सपा को 42.92 फीसदी वोट मिले और बीजेपी को 33.23 प्रतिशत वोट हासिल हुए. बसपा को लगभग 25 हजार वोट ही मिले. असदु्दीन ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार शकील अहमद को 13 हजार वोट मिल गए. असमोली विधानसभा सीट पर भी नोटा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली. नोटा को 1,788 वोट तो कांग्रेस को 1,511 वोट मिले. यानी असमोली में कांग्रेस नोटा से भी हार गई.

2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को यादव और मुस्लिम का एकमुश्त वोट मिला. यही वजह है कि असमोली से सपा 1 लाख से ज्यादा वोट ले आई. मुस्लिम और यादव का वोट मिलाकर लगभग 1.75 लाख के आसपास होता है. हालांकि सपा को असमोली सीट पर पाल समाज का भी कुछ वोट मिला था.

वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को गैर यादव ओबीसी का वोट असमोली में हासिल हुआ. सैनी, जाट, खड़गवंशी, प्रजापति, पाल और कश्यप समाज का वोट बीजेपी को गया. इसके अलावा सामान्य वर्ग का वोट भी बीजेपी प्रत्याशी के साथ ही गया. यही नहीं बसपा के मूल काडर का वोट छोड़कर अन्य एससी का वोट भी बीजेपी को गया.

बसपा को सिर्फ अपने मूल काडर वाला ही एससी वोट मिला और मुस्लिम का भी कुछ एक हजार वोट ले आई, क्योंकि बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा था. वहीं ओवैसी की पार्टी के साथ भी लगभग 13 हजार मुस्लिम मतदाता चले गए. 

कांग्रेस को जो भी वोट मिले बस यारी रिश्तेदारी वाले वोट ही बचे रह गए. कांग्रेस को इतने वोट मिले कि कांग्रेस के नए यूपी प्रभारी आसानी कुछ घंटों में उन वोटों को गिन सकते हैं.

चलिए, अब एक नजर डालते हैं साल 2024 के लोकसभा चुनाव में असमोली विधानसभा सीट पर किस पार्टी को कितने को वोट मिले-

1. सपा- 1,17,638
2. बीजेपी- 88,415
3. बसपा- 35,926

2024 के लोकसभा चुनाव में असमोली विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई. सपा के जियाउर्रहमान ने बीजेपी को 29,223 वोटों से हरा दिया. बीजेपी उम्मीदवार परमेश्वर लाल सैनी को लगभग 88 हजार वोट मिले. बीएसपी भी लगभग 35 हजार वोट लाने में कामयाब रही.

2022 की तुलना में 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा को लगभग 6 हजार वोट ज्यादा मिले. वहीं 2022 के मुकाबले 2024 में बीजेपी को 2 हजार वोट अधिक मिले. 2022 में बसपा को असमोली में जितने वोट मिले थे, उससे 7 हजार वोट 2024 में बसपा को कम मिले.

2022 में सपा से जो मुस्लिम ओवैसी की पार्टी की तरफ गया था, वो 2024 में सपा पर वापस चला गया. बीएसपी का कुथ वोट बीजेपी के साथ चला गया, इसीलिए बीजेपी का वोट 2024 में बढ़ गया. बसपा को सिर्फ और सिर्फ अपना मूल काडर वाला ही वोट मिला. सपा को 2024 में असमोली विधानसभा सीट पर यादव, मुस्लिम और पाल का वोट मिला. बीजेपी को 22 की तरह ही गैर यादव ओबीसी और सामान्य वर्ग का एकतरफा वोट मिल गया. 

लेकिन सपा का यादव और मुस्लिम वोट एकजुट होकर जीत की स्थिति में पहुँच जाता है. इसीलिए असमोली विधानसभा सीट पर सपा का लंबे समय से कब्जा है.

2027 के विघानसभा चुनाव में भी असमोली सीट पर सपा और बीजेपी के बीच ही लड़ाई देखने को मिलेगी.

असमोली विधानसभा सीट का जातीय समीकरण (अनुमानित)-

1. मुस्लिम- 1.22 लाख
2. यादव- 54 हजार
3. एससी- 56 हजार
4. जाट- 30 हजार
5. सैनी- 24 हजार
6. ब्राह्मण- 10 हजार
7. क्षत्रिय- 9 हजार
8. त्यागी- 9 हजार
9. खड़गवंशी- 11 हजार
10. पाल- 8 हजार
11. प्रजापति- 8 हजार
12. कश्यप- 6 हजार
13. वैश्य- 5 हजार
14. अन्य- 25 हजार

असमोली विधानसभा सीट पर मुस्लिम मतदाता सबसे ज्यादा हैं. दूसरे नंबर पर एससी समाज का वोट है और तीसरे नंबर यादव समाज का वोट आता है. इसके अलावा गैर यादव ओबीसी वोटों  की संख्या लगभग 1 लाख के आसपास है. यही नहीं सामान्य वर्ग के मतदाता भी असमोली सीट पर लगभग 40 हजार की संख्या में बताए जाते हैं.

असमोली विधानसभा सीट पर बीजेपी के लिए जाट और सैनी समाज का वोट बहुत मजबूती से बीजेपी का साथ देता दिखाई देता है. सपा को मुस्लिम यादव के साथ साथ पाल समाज के वोट से उम्मीद बनी रहती है. 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा और भाजपा दोनों दल एससी समाज के वोट पर ज्यादा ताकत लगाते नजर आ सकते हैं.

About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
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Published at : 01 Sep 2026 12:22 PM (IST)
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