संभल में बाबा बहाउद्दीन शाह मस्जिद की होगी ASI जांच, पुलिस फोर्स तैनात

संभल की बाबा बहाउद्दीन शाह मस्जिद को लेकर मामला गरमा गया है, शहर के मुख्य चौराहा चौधरी सराय में बनी बाबा बहाउद्दीन शाह मस्जिद की जांच के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग ASI की टीम तहसीलदार के साथ मुसाफिरखाना पहुंची. मनोकामना तीर्थ स्थल की भूमि पर अवैध कब्जा कर मुसाफिरखाना बनाने का दावा पेश किया गया था. अधिवक्ता सुभाष चंद्र त्यागी का आरोप मनोकामना तीर्थ स्थल की भूमि पर कब्जा मुसाफिरखाना कर बनाया गया था.

दरअसल यह मामला संभल कोतवाली क्षेत्र के चोधरी सराय चौकी के निकट का है. यहां बाबा वहाउद्दीन शाह मस्जिद की ASI सर्वें को लेकर कई थाने की पुलिस फोर्स और पीएसी को तैनात किया गया है. अधिवक्ता सुभाष त्यागी ने जिला प्रशासन से शिकायत की थी कि विवादित जामा मस्जिद की भूमि पर अवैध कब्जा वावा वहाउद्दीन शाह की मस्जिद कर बनाई गईं है.

यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा को मिली बड़ी जिम्मेदारी

दान की जमीन पर मस्जिद होने का दावा

इसी शिकायत के आधार पर डीएम ने संभल एसडीएम को इस मामले की जांच सौंपी थी, ASI का निरीक्षण उसी जांच का हिस्सा है. वहीं, मस्जिद पर तैनात मुत्वल्ली ने अधिवक्ता के दावे को खारिज किया है, मस्जिद पर तैनात मुत्वल्ली ने किया है कि यह मस्जिद दान की भूमि पर बनी है. वहीं, इस मामले पर एडीएम सत्यप्रिय सिंह ने कहा है कि एक प्रार्थना पत्र की जांच के लिए एएसआई की टीम यहां जांच के लिए पहुंची है. एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

ASI टीम संरक्षित भूमि पर निर्माण को लेकर करेगी जांच

आपको बता दें कि संभल में बाबा बहाउद्दीन शाह मस्जिद पहुंची एएसआई की टीम संरक्षित भूमि पर निर्माण को लेकर जांच करेगी. डीएम ने मामले की जांच की जिम्मेदारी एसडीएम संभल विकास चंद्र को सौंपी है. श्रीकल्कि सेना के राष्ट्रीय संयोजक सुभाष चंद्र त्यागी ने डीएम से शिकायत की थी. यह पूरा मामला चौधरी सराय इलाके की बाबा बहाउद्दीन शाह मस्जिद का बताया जा रहा है. फिलहाल दोनों पक्षों के दावे के बीच अब सबकी निगाहें एएसआई की जांच पर टिकी हुई हैं.

मदरसा बोर्ड खत्म होने के बाद एक्शन तेज, उत्तराखंड में 17 मदरसे सील