AIMIM-ASP अलायंस के बीच जेल में आजम से मिले शिवपाल, क्या है सपा का प्लान?

उत्तर प्रदेश की सियासत में AIMIM और आजाद समाज पार्टी (ASP) के गठबंधन के बीच समाजवादी पार्टी ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है. सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव आज गाजियाबाद की डासना जेल में बंद आजम खान से मिलने पहुंचे. इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं. माना जा रहा है कि शिवपाल की इस मुलाकात के बाद सपा कोई बड़ा सियासी संदेश दे सकती है.

शिवपाल यादव आजम खान से मुलाकात करने डासना जेल पहुंचे. इस दौरान उनके सुरक्षा कर्मियों और जेल पुलिस के बीच गाड़ी अंदर ले जाने को लेकर बहस हुई. शिवपाल के समर्थकों और स्टाफ की भी जेल पुलिस से नोकझोंक हुई.

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जेल के बाहर समर्थकों की भीड़

जेल पुलिस की कोशिशों के बावजूद सपा समर्थक पहुंच गए. इस दौरान जेल परिसर में काफी हलचल देखने को मिली. शिवपाल ने बाहर मौजूद मीडियाकर्मियों से कहा, "अभी आजम खान से मुलाकात करेंगे, हाल-चाल लेंगे. उसके बाद बाहर आकर प्रेस करेंगे."

राजभर ने बताया दगे हुए कारतूस

शिवपाल और आजम खान की मुलाकात पर मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने निशाना साधा. उन्होंने कहा, "तो मिलके का करेंगे? अब आजम खान हो.. चाहे शिवपाल जी दोनों दगे हुए कारतूस हैं."

'सपा हमेशा अवैध काम करने वालों के साथ'

मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव और सपा नेता आजम खान की मुलाकात पर कहा, "समाजवादी पार्टी हमेशा अवैध और अनैतिक काम करने वाले लोगों के साथ खड़ी रही है. आजम खान का इतिहास सभी लोग जानते हैं और उनके मामले न्यायालय में हैं. न्यायालय में जिन लोगों के मामले चल रहे हैं, उनमें भी समाजवादी पार्टी के लोग राजनीतिक एजेंडा ढूंढने का काम करते हैं. वे केवल आजम खान से मिलने नहीं जा रहे हैं, बल्कि उनके समुदाय में एक संदेश देने का काम करने के लिए जा रहे हैं."

मुलाकात के बाद बड़े ऐलान की चर्चा

अब सबकी नजर शिवपाल यादव की आजम खान से मुलाकात के बाद होने वाली प्रेस वार्ता पर है. माना जा रहा है कि वह कोई बड़ा राजनीतिक बयान दे सकते हैं.

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