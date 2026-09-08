यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा को मिली बड़ी जिम्मेदारी

यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा को राज्य के अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. यूपी अल्पसंख्य आयोग में कुल 9 नियुक्तियों पर मुहर लगी है. आदेश के मुताबिक, सभी का कार्यकाल तीन सालों का होगा. मोहसिन रजा के अलावा संदीप जैन, अंशुमान कुमार सिंह मैसी, सरदार हनप्रीत सिंह बेदी, मोहम्मद असलम, सरदार परविंदर सिंह, नेहा खान, सैय्यद सेराज अब्बास रिजवी और रूमाना सिद्दीकी को सदस्य नियुक्त किया गया है.

रणजी खेल चुके हैं मोहसिन रजा

मोहसिन रजा रजनी ट्रॉपी खेल चुके हैं. यूपी की सरकार में राज्य मंत्री और विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं. अपने बयानों को मोहसिन रजा सुर्खियों में रहते हैं.

2017 में पहली बार बने मंत्री

साल 2013 में मोहसिन रजा ने बीजेपी का दामन थामा था. तब उन्हें पार्टी का प्रवक्ता बनाया गया था. साल 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो उन्हें मंत्री बनाया गया. अगस्त 2019 में उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज मामलों का राज्य मंत्री नियुक्त किया गया.

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