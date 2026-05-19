उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक दिवसीय दौरे पर मशहूर अमेरिकी फिटनेस आईकन व सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एश्टन हॉल पहुंचे. जहां पर उन्होंने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह से उनके नंदिनी नगर महाविद्यालय में उनके ऑफिस में जाकर के उनसे मुलाकात की है.



बृजभूषण शरण सिंह द्वारा एश्टन हॉल और उनके साथ आए उनके साथियों का माला पहना करके जोरदार स्वागत किया. इस स्वागत के बाद दोनों लोगों ने एक दूसरे से बैठकर के काफी देर तक बातचीत भी की है. इसके बाद पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह अमेरिका से आए एश्टन हॉल को लेकर के भारतीय कुश्ती संघ के कुश्ती ट्रेंनिंग सेंटर पहुंचे, जहां पर कुश्ती प्रतियोगिता सीख रहे हैं.

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कुश्ती सीख रहे बच्चों को टिप्स दी

पहलवानों से मुलाकात की और भारत माता की जय किनारो के साथ एश्टन हॉल अपने बच्चों के साथ सेल्फी ली है. फिटनेस के बारे में भी कुश्ती सीख रहे बच्चों को भी जानकारी दी है और फिटनेस मेंटेन करने को लेकर कहा है. इस दौरान कुश्ती सीख रहे काफी बच्चों को बृजभूषण शरण सिंह और एश्टन हॉल द्वारा किट का वितरण किया गया है और मन लगा करके कुश्ती सीखने को लेकर के भी कहा गया है.

भारतीय बच्चों की कुश्ती को देख अमेरिका से आए एश्टन हॉल खुश नजर आए और फिर इसके बाद नंदिनी नगर महाविद्यालय के ग्राउंड में पहुंचे. जहां उन्होंने गोंडा के बच्चों के साथ क्रिकेट खेल भारतीय क्रिकेट का भी आनंद लिया है. यहां से क्रिकेट का आनंद लेने के बाद पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के साथ उनके घर भी गए. जहां पर वह उनके अस्तबल को देखने के साथ-साथ उनके हेलीकॉप्टर और उनके घर को देखा.

इस पूरे दौरे के दौरान एश्टन हॉल के नाम से भारतीय एश्टन हॉल आईडी चलाने वाले योगेंद्र कुशवाहा भी मौके पर मौजूद थे और वह भी लगातार इस पूरे प्रक्रिया में बच्चों के साथ हिस्सा ले रहे थे. इस दौरान भारी संख्या में लोग देखने के लिए भी आए हुए थे.

बृजभूषण शरण सिंह ने किया स्वागत

बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अमेरिका से यह हमारे यहां आए हुए थे हमने इनका स्वागत किया है. हमारे यहां कुश्ती सीख रहे बच्चों ने स्वागत किया. कुश्ती सीख रहे बच्चों से मुलाकात करके किट का वितरण किया है. एश्टन अब क्रिकेट खेलकर हमारे घर और अस्तबल देखेंगे. उन्होंने हमारे खिलाडियों का बहुत उत्साह बढ़ाया है.

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