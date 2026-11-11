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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में कांग्रेस की बढ़ी मुश्किल, प्रदेश प्रभारी के करीबियों पर गंभीर आरोप

यूपी में कांग्रेस की बढ़ी मुश्किल, प्रदेश प्रभारी के करीबियों पर गंभीर आरोप

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है. यूपी कांग्रेस प्रभारी के करीबियों पर टिकट के नाम पर पैसे वसूलने और पार्टी में अंदरुनी कलह की बात सामने आ रही है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 11 Nov 2026 10:53 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस के अंदर आपसी गुटबाजी देखने को मिल रही है. जिससे आगामी चुनाव में पार्टी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. ख़बर के मुताबिक़ यूपी प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के करीबी लोगों पर टिकट के नाम पर पैसे बांटने का आरोप लगाए गए हैं, जिससे सियासी पारा हाई हो गया है. वहीं गौतम ने आरोप लगाने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का कहा है. 

दरअसल यूपी काँग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों को लेकर बातचीत जारी है. इस बार काँग्रेस पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने की मुहिम में जुटी है. पार्टी का मानना है काँग्रेस नेता राहुल गांधी का क़द बढ़ा है, जिसकी वजह से यूपी में भी पार्टी की लोकप्रियता में इजाफा हुआ हैं. चर्चा है काँग्रेस ने 200 सीटों की सूची सपा को दी है. 

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सोशल मीडिया पर चिट्ठी वायरल

यूपी में सपा से ज्यादा सीटें लेने की क़वायद के बीच सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी वायरल हो रही है, जिसमें प्रदेश प्रभारी के करीबी दो लोगों पर टिकटों के नाम पर पैसे वसूलने का आरोप लगाए गए हैं. इस चिट्ठी के आने के बाद कांग्रेस की अधिक सीटें हासिल करने की कोशिशों को नुक़सान हो सकता है. 

कांग्रेस प्रभारी पर लगाए आरोप

दूसरी तरफ प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने इन तमाम आरोपों से इनकार किया है. उन्होंने आरोप लगाने वालों के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराने को कहा है. इसके साथ ही इन आरोपों पर निष्पक्ष जाँच की मांग की है. उन्होंने सफ़ाई देते हुए कहा कि जिस यूपीआई नंबर पर पैसे लिए जाने के बात कही गई है वो पूरी तरह से फर्जी है. 

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गौतम ने कहा कि हमारी पार्टी शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर अभियान चला रही है जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा. इसलिए उन पर ऐसे आरोप लगाए गए हैं. यूपी प्रभारी ने कहा कि इन तमाम आरोपों की जांच होनी चाहिए और वो हर तरह की जाँच के लिए तैयार हैं. 

बता दें कि 2022 के चुनाव में कांग्रेस ने अकेले 399 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल दो सीटों पर जीत मिली. जबकि, चार सीटों पर काँग्रेस दूसरे स्थान पर रही थी. वहीं साल 2017 में सपा से गठबंधन के तहत काँग्रेस ने 114 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सीट सीटों पर जीत दर्ज की थी. 2024 लोकसभा चुनाव में सपा से गठबंधन में कांग्रेस ने छह सीटों पर जीत दर्ज की थी.   

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 11 Nov 2026 10:53 AM (IST)
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