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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआराधना मिश्रा हो सकती हैं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष, अजय राय की होगी छुट्टी

आराधना मिश्रा हो सकती हैं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष, अजय राय की होगी छुट्टी

यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की स्टेट यूनिट में बड़ा बदलाव हो सकता है. सूत्रों की मानें तो विधायक आराधना मिश्रा को यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 01 Oct 2026 06:07 PM (IST)
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आराधना मिश्रा यूपी कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हो सकती है. सूत्रों ने इसकी जानकारी दी. यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मौजूदा अध्यक्ष अजय राय की छुट्टी को हो सकती है और प्रदेश में पार्टी को नया अध्यक्ष मिल सकता है. आराधना कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी की बेटी हैं. प्रतापगढ़ की रामपुर खास से अभी वो एमएलए हैं. 

आराधना पहली बार उपचुनाव जीतकर विधायक बनीं. रामपुर खास सीट पर हुए 2014 के विधानसभा उपचुनाव में उन्हें सफलता मिली. इसके बाद 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें लगातार जीत हासिल की. इसी सीट से उनके पिता प्रमोद तिवारी नौ बार विधायक रह चुके हैं. 

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ब्राह्मण और महिला वोटर्स पर फोकस!

कांग्रेस अगर आराधना मिश्रा को प्रदेश अध्यक्ष बनाती है तो ये ब्राह्मण वोटों को साधने की दिशा में बड़े दांव के तौर पर देखा जाएगा. साथ ही महिला वोटर को भी पार्टी संदेश देना चाहेगी. यूपी की 100 से ज्यादा सीटों पर ब्राह्मण वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं. ब्राह्मण वोटर्स की संख्या 12 से 14 फीसदी बताई जाती है. 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपी में दो सीटें जीती थीं. इसमें से एक रामपुर खास सीट भी थी.

मौजूदा अध्यक्ष अजय राय भूमिहार जाति से आते हैं. लेकिन बीते दिनों यूपी कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र गौतम और अजय राय के बीच कथित मतभेद की खबरें आईं. हालांकि, दोनों नेताओं ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था. 

यूपी में कांग्रेस को पिछले विधानसभा चुनाव में दो ही सीटें मिली थी. ऐसे में पार्टी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी तरह के समीकरण पर काम कर रही है. कांग्रेस ने पिछली बार अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ा था लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के साथ उसका गठबंधन है. 

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About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 01 Oct 2026 05:22 PM (IST)
Tags :
Aradhana Mishra Breaking News Abp News
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