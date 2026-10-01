आराधना मिश्रा हो सकती हैं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष, अजय राय की होगी छुट्टी

आराधना मिश्रा यूपी कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हो सकती है. सूत्रों ने इसकी जानकारी दी. यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मौजूदा अध्यक्ष अजय राय की छुट्टी को हो सकती है और प्रदेश में पार्टी को नया अध्यक्ष मिल सकता है. आराधना कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी की बेटी हैं. प्रतापगढ़ की रामपुर खास से अभी वो एमएलए हैं.

आराधना पहली बार उपचुनाव जीतकर विधायक बनीं. रामपुर खास सीट पर हुए 2014 के विधानसभा उपचुनाव में उन्हें सफलता मिली. इसके बाद 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें लगातार जीत हासिल की. इसी सीट से उनके पिता प्रमोद तिवारी नौ बार विधायक रह चुके हैं.

ब्राह्मण और महिला वोटर्स पर फोकस!

कांग्रेस अगर आराधना मिश्रा को प्रदेश अध्यक्ष बनाती है तो ये ब्राह्मण वोटों को साधने की दिशा में बड़े दांव के तौर पर देखा जाएगा. साथ ही महिला वोटर को भी पार्टी संदेश देना चाहेगी. यूपी की 100 से ज्यादा सीटों पर ब्राह्मण वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं. ब्राह्मण वोटर्स की संख्या 12 से 14 फीसदी बताई जाती है. 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपी में दो सीटें जीती थीं. इसमें से एक रामपुर खास सीट भी थी.

मौजूदा अध्यक्ष अजय राय भूमिहार जाति से आते हैं. लेकिन बीते दिनों यूपी कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र गौतम और अजय राय के बीच कथित मतभेद की खबरें आईं. हालांकि, दोनों नेताओं ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था.

यूपी में कांग्रेस को पिछले विधानसभा चुनाव में दो ही सीटें मिली थी. ऐसे में पार्टी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी तरह के समीकरण पर काम कर रही है. कांग्रेस ने पिछली बार अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ा था लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के साथ उसका गठबंधन है.

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