योगी सरकार का ग्राम प्रहरियों को तोहफा, सैलरी बढ़कर हुई 3500 रुपये

उत्तर प्रदेश में गांवों की सुरक्षा व्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाले ग्राम प्रहरियों के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ी घोषणा की है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम प्रहरियों का मासिक मानदेय 2500 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये करने की घोषणा की है. इसके साथ ही ग्राम प्रहरियों और उनके परिवारों को पांच लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में भी कदम उठाने की बात कही है. सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 68 हजार ग्राम प्रहरियों को लाभ मिलेगा. मानदेय में बढ़ोतरी और स्वास्थ्य सुविधाओं की घोषणा से ग्राम प्रहरियों में खुशी का माहौल है.

मंगलवार को बरेली पुलिस लाइन में आयोजित ग्राम प्रहरी सम्मान समारोह में बरेली और पीलीभीत समेत विभिन्न जिलों से आए ग्राम प्रहरियों ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि मानदेय बढ़ने से घर का खर्च चलाने में कुछ राहत मिलेगी.

वहीं, पांच लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलने से बीमारी के समय होने वाले खर्च की चिंता भी कम होगी. ग्राम प्रहरियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार उनके काम और जरूरतों पर ध्यान दे रही है.

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बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम प्रहरी प्रेमपाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले की सराहना की. उन्होंने कहा कि ग्राम प्रहरी गांवों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और पुलिस तक जरूरी सूचनाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. मानदेय बढ़ाने का निर्णय उनके लिए राहत देने वाला है. सरकार की ओर से कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा भी सराहनीय है. इससे ग्राम प्रहरियों के साथ उनके परिवारों को भी लाभ मिलेगा.

प्रेमपाल के मुताबिक, गांव में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए ग्राम प्रहरी लगातार अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं. ऐसे में मानदेय बढ़ने और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलने से उन्हें काम करने में और प्रोत्साहन मिलेगा. सरकार का यह फैसला उनकी मेहनत को सम्मान देने वाला है.

बरेली के ग्राम प्रहरी रामदयाल ने भी प्रदेश सरकार के फैसले पर खुशी जताई. उन्होंने विशेष रूप से पांच लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा की सराहना की. रामदयाल ने कहा कि बीमारी के समय इलाज पर होने वाला खर्च परिवार के लिए बड़ी चिंता बन जाता है. ऐसे में सरकार की यह पहल ग्राम प्रहरियों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में मददगार साबित होगी. मानदेय बढ़ने से भी घरेलू जरूरतें पूरी करने में सहूलियत मिलेगी.

ग्राम प्रहरियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं काफी अहम हैं, क्योंकि परिवार में किसी सदस्य के बीमार होने पर इलाज का खर्च उठाना मुश्किल हो सकता है. ऐसे में कैशलेस इलाज की सुविधा उनके लिए मददगार साबित हो सकती है. रामदयाल ने सरकार की इस पहल को ग्राम प्रहरियों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया.

मानदेय बढ़ने से मिलेगी आर्थिक मजबूती- ग्राम प्रहरी

बिथरी चैनपुर के ग्राम प्रहरी शेरसिंह ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि ग्राम प्रहरी गांव की सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस के सहयोगी के रूप में काम करते हैं.

सरकार ने मानदेय बढ़ाकर उनकी जिम्मेदारियों और योगदान को महत्व दिया है. इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिलने से ग्राम प्रहरियों को बड़ी राहत मिलेगी. उन्होंने इस फैसले के लिए प्रदेश सरकार का आभार जताया.

मानदेय में एक हजार रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी से ग्राम प्रहरियों को हर महीने पहले के मुकाबले अधिक राशि मिलेगी. इससे रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सकती है. शेरसिंह ने कहा कि सरकार की ओर से उठाया गया यह कदम ग्राम प्रहरियों का मनोबल बढ़ाने वाला है.

पीलीभीत के बालकराम ने भी जताई खुशी

पीलीभीत जिले के देवरिया कला निवासी ग्राम प्रहरी बालकराम ने मानदेय बढ़ाने और कैशलेस इलाज की सुविधा की घोषणा पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि ग्राम प्रहरियों के हित में उठाया गया यह कदम उनके परिवारों के लिए लाभकारी साबित होगा. मानदेय में एक हजार रुपये की बढ़ोतरी से आर्थिक जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी. वहीं इलाज की सुविधा मिलने से बीमारी के समय आर्थिक परेशानियों का सामना कम करना पड़ेगा.

बालकराम ने सरकार के फैसले को ग्राम प्रहरियों और उनके परिवारों के लिए राहत देने वाला बताया. उनका कहना है कि मानदेय में बढ़ोतरी और स्वास्थ्य सुविधाओं से उन्हें अपनी जिम्मेदारियां निभाने में मदद मिलेगी.

पीलीभीत के ग्राम प्रहरी रामपाल ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणाओं का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि ग्राम प्रहरियों के मानदेय में बढ़ोतरी और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार उनके लिए महत्वपूर्ण कदम है. इससे गांवों में सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने वाले ग्राम प्रहरियों का मनोबल बढ़ेगा. उन्होंने प्रदेश सरकार की ओर से ग्राम प्रहरियों के हित में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की.

समारोह में शामिल ग्राम प्रहरियों ने कहा कि सरकार की ओर से उनकी आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखकर की गई घोषणाएं उनके लिए महत्वपूर्ण हैं. इससे उन्हें अपने काम के प्रति प्रोत्साहन मिलेगा.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बरेली पुलिस लाइन में आयोजित समारोह में ग्राम प्रहरियों का मासिक मानदेय 2500 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये करने की घोषणा की. इस फैसले से प्रदेश के करीब 68 हजार ग्राम प्रहरियों को लाभ मिलेगा. मानदेय में एक हजार रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी होने से प्रत्येक ग्राम प्रहरी को सालाना 12 हजार रुपये अतिरिक्त मिलेंगे.

मुख्यमंत्री ने ग्राम प्रहरियों और उनके परिवारों को पांच लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाने की भी घोषणा की. इससे स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के समय उन्हें आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है. समारोह के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम प्रहरियों को सम्मानित भी किया गया.

गांवों की सुरक्षा में ग्राम प्रहरियों की अहम भूमिका

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समारोह में कहा कि गांवों में ग्राम प्रहरियों की भूमिका शहरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की तरह महत्वपूर्ण है. ग्राम प्रहरी गांव की गतिविधियों पर नजर रखकर संदिग्ध व्यक्तियों और घटनाओं की जानकारी समय रहते पुलिस तक पहुंचा सकते हैं. उन्होंने पुलिस अधिकारियों को ग्राम प्रहरियों के साथ नियमित बैठकें करने और उनके साथ बेहतर संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षित गांव ही आत्मनिर्भर और विकसित उत्तर प्रदेश की मजबूत नींव बन सकते हैं. प्रदेश सरकार ग्रामीण सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ इसमें योगदान देने वाले ग्राम प्रहरियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है.

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ग्राम प्रहरी गांवों में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर पुलिस को जानकारी देने का काम करते हैं. स्थानीय स्तर पर उनकी मौजूदगी से पुलिस को ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति समझने में मदद मिलती है. ऐसे में उनकी आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों पर ध्यान देना भी जरूरी है.

बरेली में आयोजित सम्मान समारोह में मानदेय बढ़ाने और कैशलेस इलाज की सुविधा की घोषणा को ग्राम प्रहरियों ने अपने हित में महत्वपूर्ण कदम बताया. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश सरकार का आभार जताया. सरकार की इन घोषणाओं से प्रदेश के हजारों ग्राम प्रहरियों को आर्थिक राहत मिलने और उनका मनोबल बढ़ने की उम्मीद है.