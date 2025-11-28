हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'मैं SIR फॉर्म नहीं भरूंगी', सिराथू विधायक पल्लवी पटेल का ऐलान, वजह भी बताई

'मैं SIR फॉर्म नहीं भरूंगी', सिराथू विधायक पल्लवी पटेल का ऐलान, वजह भी बताई

UP News: अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पल्लवी पटेल ने एसआईआर फॉर्म भरने से इनकार कर दिया है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि वे एसआईआर प्रक्रिया का विरोध करती हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 28 Nov 2025 09:13 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश समेत देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य जारी है. इसी बीच अपना दल (कमेरावादी) की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सिराथू सीट से विधायक पल्लवी पटेल ने मतदाता सूची के एसआईआर का विरोध किया है. पल्लवी पटेल ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया है कि 'मैं SIR फॉर्म नहीं भरुंगी.'

दरअसल, गोंडा में पत्रकारों से बातचीत में कहा, 'मैं SIR फार्म नहीं भरूंगी और SIR प्रक्रिया का विरोध करती हूं. मुझे एसआईआर फार्म क्यों भरना चाहिये? मेरे पास सारे दस्तावेज हैं. मैं भारत की नागरिक हूं, मुझे SIR फार्म क्यों भरना चाहिए. मैं पूरी उमर वोट देती रही तो अब एसआईआर का फार्म क्यों भरुं.

पल्लवी पटेल ने मतदाताओं से की अपील

प्रेस से बात करते हुए सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने एसआईआर को लेकर मतदाताओं से अपील है कि, अगर आपको एसआईआर समझ आए तो भरिये, नहीं तो न भरिये.  उन्होंने कहा कि जैसे महिला आरक्षण कागजों में रहा, वैसे ही एसआईआर भी जमीन पर नहीं उतरेगा.

पल्लवी पटेल ने एसआईआर को बताया सरकार का जुमला

पल्लवी पटेल ने कहा, "फॉर्म नहीं भरा, तो क्या चुनाव से वंचित? मेरे पास मतदान के तमाम वैलिड दस्तावेज, मुझे SIR के दस्तावेज की कोई जरूरत नहीं, मेरा नाम काटा तो किस आधार पर काटा"  पल्ल्वी पटेल ने SIR को सरकार का जुमला बताया है, सरकार का SIR के जरिए लोकतंत्र पर हमला है.

'बीएलओ पर प्रेशर अमानवीय'

पल्लवी पटेल ने कहा कि एसआईआर पर विपक्ष इस लिये हमलावर है क्योंकि हमें उनकी नियत पर शक है. जिस प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो रही है, जिन राज्यों से उन्हें ज्यादा सीटें चाहिये वहां एसआईआर कराया जा रहा है. वहीं एसआईआर कार्य में लगे बीएलओ पर जो प्रेशर दिया जा रहा है वह अमानवीय है. सीएम योगी के डिटेंशन सेंटर बनाने आदेश पर पल्लवी पटेल ने कहा कि, डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं तो उसका आधार क्या होगा? और उसके बाद प्लान बी क्या होगा?

Published at : 28 Nov 2025 09:12 PM (IST)
