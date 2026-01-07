अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. धामी सरकार में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनभावना को ध्यान में रखते हुए उचित फैसला लेंगे.

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा जनता की भावना का सम्मान किया है और आगे भी उसी परंपरा का पालन किया जाएगा. विधानसभा स्थित सभागार में मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि अंकिता हम सबकी बेटी और बहन थी. उसके साथ जो कुछ भी हुआ, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है.

दोषियों पर क्या बोले सौरभ बहुगुणा?

मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि इस मामले में न्यायालय ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषियों को सजा दिलाने की प्रक्रिया में सरकार ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई है. मंत्री बहुगुणा ने कहा कि अब इस प्रकरण से जुड़े कुछ नए तथ्य सामने आ रहे हैं, जिनको लेकर जनता के बीच सवाल और भावनाएं हैं.

उन्होंने कहा कि सरकार ने हमेशा जनभावना को सर्वोपरि रखा है और इसी के अनुरूप निर्णय लिए हैं. उन्होंने कहा कि यदि इस मामले में जनता की भावना सीबीआई जांच की है, तो मुख्यमंत्री धामी निश्चित रूप से इस पर गंभीरता से विचार करेंगे.

सीबीआई जांच के लेकर दिया ये उदाहरण

उन्होंने पेपर लीक मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि उस प्रकरण में भी जब युवाओं और आम जनता ने आंदोलन कर सीबीआई जांच की मांग की थी, तब मुख्यमंत्री धामी ने बड़ा दिल दिखाते हुए जनता की मांग को स्वीकार किया था. यह दर्शाता है कि सरकार जनता की आवाज को गंभीरता से सुनती है. विभागीय मंत्री ने आगे कहा कि भाजपा सरकार मातृशक्ति, युवाओं और बुजुर्गों के आशीर्वाद से बनी है.

ऐसे में यदि उत्तराखंड की जनता की भावना है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो उन्हें पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री धामी जनहित और जनभावना का सम्मान करते हुए सीबीआई जांच का फैसला लेंगे. मंत्री के इस बयान के बाद एक बार फिर राजनीतिक हलकों में चर्चा जोरो पर है कि आखिर सौरभ बहुगुणा का ये बयान इस मौके पर किस वजह से आया होगा