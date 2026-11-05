धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आए अनिरुद्धाचार्य, कृष्ण पर टिप्पणी को लेकर कही ये बात

कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा भगवान श्रीकृष्ण पर की गयी टिप्पणी को लेकर विवाद के बीच मथुरा में आध्यात्मिक शुरू अनिरुद्धाचार्य उनके समर्थन में आ गए हैं. उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विनोद भाव में आकर वह बात कही थी, न कि अपमान की दृष्टि से.

अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि भगवान राम और श्रीकृष्ण एक हैं दोनों ने लीला रचने के लिए अलग-अलग युग में आए, एक त्रेता में आया तो एक द्वापर में. उन्होंने कहा कि यह भक्तों में अपने आराध्य के प्रति विनोद भाव है, जैसे अयोध्या वासी कहते हैं हमारे राम तो सीधे-सादे हैं तो वृंदावन के भक्त कहते हैं कि हमारे आराध्य तो टेढ़े और बांसुरी वाले हैं.

यह भी पढ़ें: दिवाली पर यूपी में बम की धमकी, अयोध्या से वाराणसी-मथुरा तक अलर्ट

धीरेन्द्र शास्त्री का किया समर्थन

अनिरुद्धाचार्य ने कथा में इस तरह के प्रसगों को सामान्य बताते हुए कहा कि कभी कभार जैसे अयोध्या और वृंदावन में बहस हो जाती है, तो इसमें भगवान और राम और कृष्ण अलग नहीं है. यही भाव धीरेन्द्र शास्त्री ने भी व्यक्त किया था, उनकी मंशा अलग-अलग करने की नहीं थी. बल्कि विनोद भाव में कहा गया प्रसंग था. हम लोग भी कभी-कभी ऐसे कहते हैं.

धीरेन्द्र शास्त्री ने शिवपुरी में दिया था बयान

दरसल 29 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में शिवपुरी में कथा के दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने राम और श्रीकृष्ण की तुलना करते हुए श्रीकृष्ण को टेढ़े जैसी संज्ञा दी. जिसको लेकर भगवान श्रीकृष्ण के मानने वाले भड़क गए और कह जगह संतों ने भी नाराजगी जताई. मथुरा-वृंदावन के साथ ही अयोध्या के संतों ने भी भगवान के बीच तुलना को लेकर चेतावनी दी. मामला राजनीति में भी तूल पकड़ गया था, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कार्रवाई की मांग की और कार्यक्रमों के बहिष्कार की अपील की.

यही नहीं इस विवाद पर खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी सामने आकर माफी मांगी थी और उन्होंने कहा कि उनकी मंशा इस प्रकार की नहीं थी और राम और कृष्ण एक ही हैं.

यह भी पढ़ें: यूपी के मंत्री संदीप सिंह की 14 नवंबर को होगी सगाई, जानें कौन हैं उनकी दुल्हन