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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडधीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आए अनिरुद्धाचार्य, कृष्ण पर टिप्पणी को लेकर कही ये बात

धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आए अनिरुद्धाचार्य, कृष्ण पर टिप्पणी को लेकर कही ये बात

अनिरुद्धाचार्य ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भगवान श्रीकृष्ण को लेकर की गयी टिप्पणी का बचाव किया है. उन्होंने कहा कि दोनों भगवान एक ही हैं और धीरेन्द्र शास्त्री ने विनोद भाव में यह बात कही.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 05 Nov 2026 09:05 AM (IST)
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कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा भगवान श्रीकृष्ण पर की गयी टिप्पणी को लेकर विवाद के बीच मथुरा में आध्यात्मिक शुरू अनिरुद्धाचार्य उनके समर्थन में आ गए हैं. उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विनोद भाव में आकर वह बात कही थी, न कि अपमान की दृष्टि से.

अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि भगवान राम और श्रीकृष्ण एक हैं दोनों ने लीला रचने के लिए अलग-अलग युग में आए, एक त्रेता में आया तो एक द्वापर में. उन्होंने कहा कि यह भक्तों में अपने आराध्य के प्रति विनोद भाव है, जैसे अयोध्या वासी कहते हैं हमारे राम तो सीधे-सादे हैं तो वृंदावन के भक्त कहते हैं कि हमारे आराध्य तो टेढ़े और बांसुरी वाले हैं.

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धीरेन्द्र शास्त्री का किया समर्थन 

अनिरुद्धाचार्य ने कथा में इस तरह के प्रसगों को सामान्य बताते हुए कहा कि कभी कभार जैसे अयोध्या और वृंदावन में बहस हो जाती है, तो इसमें भगवान और राम और कृष्ण अलग नहीं है. यही भाव धीरेन्द्र शास्त्री ने भी व्यक्त किया था, उनकी मंशा अलग-अलग करने की नहीं थी. बल्कि विनोद भाव में कहा गया प्रसंग था. हम लोग भी कभी-कभी ऐसे कहते हैं.

धीरेन्द्र शास्त्री ने शिवपुरी में दिया था बयान 

दरसल 29 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में शिवपुरी में कथा के दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने राम और श्रीकृष्ण की तुलना करते हुए श्रीकृष्ण को टेढ़े जैसी संज्ञा दी. जिसको लेकर भगवान श्रीकृष्ण के मानने वाले भड़क गए और कह जगह संतों ने भी नाराजगी जताई. मथुरा-वृंदावन के साथ ही अयोध्या के संतों ने भी भगवान के बीच तुलना को लेकर चेतावनी दी. मामला राजनीति में भी तूल पकड़ गया था, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कार्रवाई की मांग की और कार्यक्रमों के बहिष्कार की अपील की.

यही नहीं इस विवाद पर खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी सामने आकर माफी मांगी थी और उन्होंने कहा कि उनकी मंशा इस प्रकार की नहीं थी और राम और कृष्ण एक ही हैं.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 05 Nov 2026 09:05 AM (IST)
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