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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहोबा में बेटा न होने पर प्रताड़ना से परेशान थी मां, डेढ़ साल की बेटी की हत्या

महोबा में बेटा न होने पर प्रताड़ना से परेशान थी मां, डेढ़ साल की बेटी की हत्या

उत्तर प्रदेश के महोबा में बेटियों के जन्म के बाद पति और सुसरालियों की प्रताड़ना से डिप्रेशन में आई एक मां ने अपनी डेढ़ वर्षीय मासूम बेटी आराध्या की गला घोंटकर हत्या कर दी.

Written By : इमरान खान, महोबा |  Updated at : 05 Nov 2026 08:11 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के महोबा के चरखारी कोतवाली क्षेत्र के चिंतेपुरा मुहाल में एक झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां लगातार बेटियों के जन्म के बाद पति और सुसरालियों की प्रताड़ना से डिप्रेशन में आई एक मां ने अपनी डेढ़ वर्षीय मासूम बेटी आराध्या की गला घोंटकर हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी मां शव के पास ही लेटी रही. बीती शाम हुई इस हत्या में पुलिस ने आरोपी मां को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी वहीं शव का पोस्टमार्टम कराया है.

बेटा न होने पर सुसराल वाले लगातार करते थे प्रताड़ित 

मृतका के मामा दीपक के मुताबिक पूजा के पांच बेटियां थीं. बेटा न होने के कारण पति रमेश और सुसराल वाले उसे लगातार प्रताड़ित करते थे और उसे अपने साथ नहीं रखते थे. इसी पारिवारिक प्रताड़ना और मानसिक तनाव के चलते पूजा पिछले सात महीने से अपने मायके में ही रह रही थी. मंगलवार घटना के दिन जब परिवार के लोग खेत गए हुए थे, तब बच्ची के रोने से आजिज आकर मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुकी मां ने यह खौफनाक कदम उठा लिया. मासूम की हत्या के बाद आरोपी मां शव पर चादर डालकर घंटों उसी के पास लेटी रही. जब मामा देर शाम को घर लौटे और शक होने पर चादर हटाई, तो भांजी मृत मिली जिसके शरीर पर चोट के निशान भी थे.

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बच्ची के लगातार रोने से गुस्साए मां ने उसे मार डाला

सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना कर साक्ष्य जुटाए और मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. सीओ तेजप्रकाश सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई है कि बच्ची के लगातार रोने से गुस्साए डिप्रेस्ड मां ने उसे मार डाला. पुलिस ने आरोपी मां को हिरासत में ले लिया है और प्राप्त तहरीर के आधार पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. इस दर्दनाक वारदात के बाद से पूरे इलाके में सनसनी और शोक का माहौल है.

Published at : 05 Nov 2026 08:11 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Mahoba News
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