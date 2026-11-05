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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबाराबंकी में लव मैरिज का खौफनाक अंत, पत्नी की हत्या कर फरार हुआ पति

बाराबंकी में लव मैरिज का खौफनाक अंत, पत्नी की हत्या कर फरार हुआ पति

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पत्नी सीमा की हत्या का आरोप उसके पति संदीप पर लगा है. मृतका के पिता धर्मेश के मुताबिक, पति हत्या के बाद मकान में ताला लगाकर फरार हो गया.

Written By : सतीश कश्यप, बाराबंकी |  Updated at : 05 Nov 2026 09:04 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में दस साल पहले जिस प्रेम विवाह के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई थी. वही रिश्ता शक, विवाद और आपसी तनाव के बीच खौफनाक अंजाम तक पहुंच गया. बाराबंकी शहर कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर मोहल्ले में एक महिला की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई. पत्नी सीमा की हत्या का आरोप उसके पति संदीप पर लगा है. वारदात के बाद आरोपी पति घर में ताला लगाकर फरार हो गया. पीछे रह गई आठ साल की मासूम बेटी सिद्धि और कई अनसुलझे सवाल.

फोन पर दी हत्या की जानकारी, ताला लगाकर हुआ फरार

मृतका के पिता धर्मेश के मुताबिक, रात में संदीप ने उन्हें फोन किया था. फोन पर उसने पति-पत्नी के बीच विवाद होने की बात बताई. इतना ही नहीं, उसने पत्नी की हत्या करने और शव घर के बीच वाले कमरे में पड़े होने की जानकारी भी दी. इसके बाद वह मकान में ताला लगाकर फरार हो गया. करीब सात घंटे बाद जब धर्मेश मौके पर पहुंचे तो घर पर ताला लगा मिला. इसके बाद सभासद के पति बृजेश ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

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परिजनों के मुताबिक, सीमा और संदीप ने करीब दस साल पहले अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज की थी. संदीप ऑटो चलाता था और दोनों काम के सिलसिले में लखनऊ आते-जाते थे. बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद सीमा अपने मायके चली गई थी. हालांकि, कुछ दिन बाद वह फिर अपने पति के पास लौट आई थी.

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तीसरे शख्स की एंट्री और शक की कहानी

इस मामले में संदीप की मां ने एक अलग कहानी बताई. उनका कहना है कि बेटे ने अपनी मर्जी से सीमा से शादी की थी, लेकिन दोनों के बीच आए दिन विवाद होता रहता था. इसी वजह से परिवार के लोगों ने संदीप से दूरी बना ली थी.

संदीप की मां ने आरोप लगाया कि उसकी गैरमौजूदगी में एक बाहरी व्यक्ति घर आता-जाता था. इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता था. उन्होंने बहू के चाल-चलन पर भी सवाल उठाए हैं. हालांकि, ये सभी परिजनों के आरोप और दावे हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है.

परिवार में पहले से चल रहा था विवाद

संदीप के सौतेले बड़े भाई वीरेंद्र ने बताया कि उसे पति-पत्नी के बीच चल रहे विवाद की जानकारी नहीं थी. हालांकि, कुछ दिन पहले उसका संदीप से विवाद हो गया था, जिसके बाद दोनों के बीच बातचीत बंद थी. घटना की सूचना मिलने के बाद एएसपी विवेक तिवारी और सीओ सिटी आफताब आलम भी घटनास्थल पर पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजनों से पूछताछ कर जरूरी जानकारी जुटाई.

8 साल की बेटी के सामने अब सबसे बड़ा सवाल

इस पूरी घटना में सबसे दर्दनाक पहलू दंपती की आठ वर्षीय बेटी सिद्धि का है. बताया गया है कि बच्ची अक्सर पड़ोस में रहने वाली अपनी दादी सुनीता के पास रहती थी. घटना के समय वह घर पर अकेली थी या नहीं, इसको लेकर भी पुलिस जांच कर रही है.

फिलहाल आरोपी पति संदीप फरार है. पुलिस हत्या के पीछे की वास्तविक वजह, पति-पत्नी के बीच हुए विवाद, कथित तीसरे व्यक्ति की भूमिका और वारदात के समय की परिस्थितियों की जांच कर रही है. एक प्रेम विवाह का ऐसा अंत, जिसने आठ साल की मासूम बच्ची की जिंदगी में कई सवाल खड़े कर दिए हैं. अब सबकी नजर पुलिस जांच और फरार आरोपी की गिरफ्तारी पर है.

Published at : 05 Nov 2026 09:04 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Barabanki News
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