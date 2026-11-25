उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल करते हुए 10 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं. जारी तबादला सूची में 2020, 2021 और 2022 बैच के आईपीएस अधिकारी शामिल हैं.

इस फेरबदल में लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, आगरा और गाजियाबाद समेत कई जिलों और पुलिस कमिश्नरेट में अधिकारियों की नई तैनाती की गई है. तबादला सूची के मुताबिक, आईपीएस अधिकारी पुनीत द्विवेदी को पुलिस महानिदेशक मुख्यालय में प्रतीक्षारत स्थिति से हटाकर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में अपर पुलिस उपायुक्त बनाया गया है.

वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में तैनात नीतू को गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट भेजा गया है. वहीं, कानपुर नगर पुलिस कमिश्नरेट में तैनात शिवा सिंह को आगरा पुलिस कमिश्नरेट में अपर पुलिस उपायुक्त की जिम्मेदारी दी गई है.

लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में तैनात अमित कुमावत को गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में अपर पुलिस उपायुक्त बनाया गया है. इसी तरह लखनऊ में अपर पुलिस उपायुक्त के पद पर तैनात किरण यादव को अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन), एएनटीएफ मुख्यालय, लखनऊ भेजा गया है.

प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट में अपर पुलिस उपायुक्त के पद पर तैनात पुष्कर वर्मा को फतेहगढ़ जिले में अपर पुलिस अधीक्षक बनाया गया है. आगरा पुलिस कमिश्नरेट में तैनात आदित्य को बदायूं जिले में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट में तैनात शैव्या गोयल को गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में अपर पुलिस उपायुक्त बनाया गया है. शाहजहांपुर में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के पद पर तैनात भवरे दीक्षा अरुण को मेरठ स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय (पीटीएस) में अपर पुलिस अधीक्षक बनाया गया है. वहीं, सोनभद्र जिले में अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात आईपीएस अधिकारी माविस टॉक को लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में अपर पुलिस उपायुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

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