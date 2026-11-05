AMU में 8 साल बाद छात्रसंघ चुनाव के लिए वोटिंग जारी, आज ही आएंगे नतीजे

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 8 साल बाद छात्रसंघ चुनाव के लिए मतदान जारी है. सुबह से ही अलग-अलग मतदान केंद्रों पर छात्र-छात्राओं की लंबी कतार लगी है. वोट डालने के बाद छात्र-छात्राओं ने बताया कि उन्होंने किस सोच के साथ अपना वोट डाला है और उन्हें कैसा नेता चाहिए.

9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक वोट डाले जाएंगे और आज शाम 7:00 बजे से मतगणना भी शुरू हो जाएगी. मतगणना के बाद देर रात इसके परिणाम घोषित कर दिए जायेंगे. छात्रों में इन चुनावों के लिए खासा उत्साह दिखाई दे रहा है.

छात्रों ने बताया कैसा नेता चाहिए

मतदान करने पहुंच रहे छात्र-छात्राओं का कहना है कि उन्होंने ऐसे प्रतिनिधि को चुनने के लिए वोट डाला है, जो यूनिवर्सिटी को पहचान दिला सके और उसे वो सम्मान दिला सके जिसकी वो हकदार है. किसी भी चुने हुए नेता को सुरक्षा के मुद्दे पर सबसे आगे खड़ा रहना चाहिए. उसे कभी अपना फायदा नहीं देखना चाहिए. नेता के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होना सबसे जरूरी है.

वहीं, एक अन्य छात्रा ने भी मतदान के बाद अपनी राय रखी. उसने बताया कि उसने वोट क्यों डाला और यूनिवर्सिटी के लिए वो किस तरह के छात्रसंघ की उम्मीद करती है. छात्रा का कहना था कि छात्रसंघ ऐसा होना चाहिए जो हर छात्र की आवाज बने, खासकर छात्राओं की सुरक्षा और उनके मुद्दों पर काम करे.

3 पदों के लिए कड़ा मुकाबला

कुल मिलाकर, आज AMU के छात्र-छात्राएं सिर्फ एक पद के लिए नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी की पहचान, सम्मान और सुरक्षा के लिए वोट कर रहे हैं. अब सबकी नजर मतगणना और नतीजों पर टिकी है.

बता दें कि छात्रसंघ चुनाव के 3 पदों के लिए कड़ा मुकाबला है. सबसे पहले अध्यक्ष पद के लिए कुल 9 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि उपाध्यक्ष पद के लिए सात और सचिव पद के लिए केवल 3 उम्मीदवार मैदान में हैं. वहीं, कैबिनेट सदस्य के पदों के लिए 46 उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के योग्य पाये गए हैं.