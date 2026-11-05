MLC चुनाव के नतीजों पर आज JDU की बड़ी बैठक, क्या होगा अभिषेक झा का कदम?

नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज (गुरुवार) पार्टी दफ्तर में जेडीयू की बड़ी बैठक होगी. एमएलसी चुनाव में आए नतीजों पर समीक्षा की जाएगी. बैठक सुबह 11 बजे से है. इसमें पूर्व सीएम नीतीश कुमार के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और प्रमुख नेताओं के साथ-साथ जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे.

बैठक में चुनाव जीतने और हारने वाले नेता भी रहेंगे. बैठक का उद्देश्य विधान परिषद चुनाव में पार्टी को मिली हार के कारणों की समीक्षा करना और आगे की रणनीति तय करना है. एमएलसी चुनाव में एनडीए का प्रदर्शन खराब रहा है. आठ सीटों पर लड़ने के बाद सिर्फ तीन सीटों पर ही जीत मिली.

बीजेपी को कड़ा संदेश देगी जेडीयू?

जेडीयू की बात करें तो पार्टी चार सीट पर लड़ी, लेकिन तीन हार गई. इस बीच अंदरूनी कलह से भी पार्टी जूझ रही है. जेडीयू प्रत्याशियों को हराने वाले दो निर्दलीय एमएलसी बंशीधर बृजवासी और राहुल राज बीजेपी में कथित तौर पर शामिल हुए. इसको लेकर जेडीयू में आक्रोश है. सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी को कड़ा संदेश जेडीयू आज बैठक के बाद देगी?

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स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की आगे की भूमिका भी तय हो सकती है. बैठक में और भी बड़े फैसले हो सकते हैं. यूपी समेत अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर भी बड़े फैसले संभव हैं.

बैठक के बाद आगे मीडिया से बात कर सकते हैं अभिषेक झा

दूसरी ओर जेडीयू नेता अभिषेक झा पर नजरें टिकी हैं. वो तिरहुत स्नातक सीट से उम्मीदवार थे लेकिन हार गए. पहले भी वो एमएलसी का चुनाव हार चुके हैं. ये लगातार दूसरी बार उन्हें झटका लगा है. वो पार्टी से नाराज हैं. वो और सारण शिक्षक सीट से हारने वाले आनंद पुष्कर दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन आज (गुरुवार) की बैठक को लेकर इसे टाल दिया था. अभिषेक ने कहा था कि इस बैठक के बाद वो मीडिया से बात करेंगे. देखना होगा कि वे आगे क्या कुछ कहते हैं.

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