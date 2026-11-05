ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड चुनाव 2027 के लिए कांग्रेस का मेगा प्लान, 9 रैलियां करेंगे राहुल-प्रियंका

उत्तराखंड चुनाव 2027 के लिए कांग्रेस का मेगा प्लान, 9 रैलियां करेंगे राहुल-प्रियंका

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस ने रैलियों का मेगा प्लान तैयार किया है. कांग्रेस ने उत्तराखंड में कुल 9 बड़ी रैलियां आयोजित करने की रणनीति बनाई है.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 05 Nov 2026 10:36 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी ने प्रदेश में चुनावी माहौल बनाने और बीजेपी सरकार को घेरने के लिए बड़े नेताओं की रैलियों का मेगा प्लान तैयार किया है. सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस ने उत्तराखंड में कुल 9 बड़ी रैलियां आयोजित करने की रणनीति बनाई है. इन रैलियों में कांग्रेस के तीन शीर्ष नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे. भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई से लेकर अंकिता भंडारी हत्याकांड तक के मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति है.

सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की कोशिश है कि नवंबर से दिसंबर के बीच इन सभी नौ रैलियों को पूरा कर लिया जाए. इसके लिए अलग–अलग क्षेत्रों और राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे की जनसभाओं का खाका तैयार किया गया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या में 56 घाटों पर सजेगी 30 लाख दीपों की आभा, रामनगरी में होगा भव्य दीपोत्सव
अयोध्या में 56 घाटों पर सजेगी 30 लाख दीपों की आभा, रामनगरी में होगा भव्य दीपोत्सव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिव्यांगजन के हुनर को बाजार और पहचान दिलाएगी योगी सरकार, लखनऊ में लगेगा दिव्य दीपावली मेला
दिव्यांगजन के हुनर को बाजार और पहचान दिलाएगी योगी सरकार, लखनऊ में लगेगा दिव्य दीपावली मेला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'महाराज, जमीन पर उतरिए', अखिलेश को ओम प्रकाश राजभर ने क्यों दी नसीहत?
'महाराज, जमीन पर उतरिए', अखिलेश को ओम प्रकाश राजभर ने क्यों दी नसीहत?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'27 में कृष्ण आएंगे', लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगा पोस्टर
'27 में कृष्ण आएंगे', लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगा पोस्टर

राहुल गांधी के लिए तीन रैलियों का प्लान

सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की उत्तराखंड में तीन बड़ी रैलियां प्रस्तावित हैं. इसके लिए रुद्रपुर, पौड़ी और देहरादून ग्रामीण क्षेत्रों को चुना गया है. इन रैलियों के जरिए कांग्रेस मैदानी और पर्वतीय दोनों क्षेत्रों में अपना राजनीतिक संदेश पहुंचाने की तैयारी में है

वहीं प्रियंका गांधी की भी उत्तराखंड में तीन बड़ी रैलियों का प्लान तैयार किया गया है. सूत्रों के मुताबिक चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में उनकी जनसभाएं कराने की रणनीति बनाई गई है. कांग्रेस इन रैलियों के जरिए पहाड़ी क्षेत्रों में महिला सुरक्षा, बेरोजगारी और स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की तैयारी में है.

धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आए अनिरुद्धाचार्य, कृष्ण पर टिप्पणी को लेकर कही ये बात

खरगे भी करेंगे तीन बड़ी जनसभाएं

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के लिए भी तीन रैलियों की रूपरेखा तैयार की गई है. सूत्रों के मुताबिक, रुड़की, देहरादून सिटी और उधम सिंह नगर में उनकी जनसभाएं प्रस्तावित हैं. इन रैलियों के जरिए पार्टी प्रदेश में बीजेपी सरकार के खिलाफ राजनीतिक माहौल तैयार करना चाहती है.

इन मुद्दों पर बीजेपी को घेरेगी कांग्रेस

कांग्रेस ने इन नौ रैलियों के लिए मुद्दों की भी रणनीति तैयार की है. पार्टी के बड़े नेता उत्तराखंड की बीजेपी सरकार को निम्नलिखित मुद्दों पर घेरते नजर आ सकते हैं–

  • प्रदेश में कथित भ्रष्टाचार और जमीन घोटाले.
  • बेरोजगारी और युवाओं के भविष्य का सवाल.
  • महंगाई और आम जनता से जुड़े मुद्दे.
  • महिलाओं की सुरक्षा.
  • अंकिता भंडारी हत्याकांड और न्याय की मांग.
  • प्रदेश में कानून-व्यवस्था और सरकार की जवाबदेही.

कांग्रेस की रणनीति है कि इन मुद्दों को प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में जनता के बीच ले जाकर बीजेपी सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जाए. कुल मिलाकर, उत्तराखंड चुनाव से पहले कांग्रेस अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को मैदान में उतारकर चुनावी अभियान को धार देने की तैयारी में है. अब देखना होगा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे की ये नौ रैलियां उत्तराखंड में कांग्रेस के चुनावी समीकरणों को कितना मजबूत कर पाती हैं.

और पढ़ें

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
Read More
Published at : 05 Nov 2026 10:36 AM (IST)
Tags :
UTTARAKHAND NEWS Uttarakhand Elections 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या में 56 घाटों पर सजेगी 30 लाख दीपों की आभा, रामनगरी में होगा भव्य दीपोत्सव
अयोध्या में 56 घाटों पर सजेगी 30 लाख दीपों की आभा, रामनगरी में होगा भव्य दीपोत्सव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिव्यांगजन के हुनर को बाजार और पहचान दिलाएगी योगी सरकार, लखनऊ में लगेगा दिव्य दीपावली मेला
दिव्यांगजन के हुनर को बाजार और पहचान दिलाएगी योगी सरकार, लखनऊ में लगेगा दिव्य दीपावली मेला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'महाराज, जमीन पर उतरिए', अखिलेश को ओम प्रकाश राजभर ने क्यों दी नसीहत?
'महाराज, जमीन पर उतरिए', अखिलेश को ओम प्रकाश राजभर ने क्यों दी नसीहत?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'27 में कृष्ण आएंगे', लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगा पोस्टर
'27 में कृष्ण आएंगे', लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगा पोस्टर
Advertisement

वीडियोज

Horrifying Crime Story: दहशत की 20 रातों की कहानी... आधी रात को 'आत्मा' Calling और हत्या का खुलासा!
US Politics News Live: 'ट्रंप कार्ड' पड़ा फीका! डेमोक्रेटिक पार्टी की बल्ले-बल्ले
US Midterm Election Results: काम के,ना धाम के...Donald प्रेसिडेंट रहेंगे सिर्फ नाम के! | Republican
Sandeep Chaudhary: 'US जनादेश' से भारत को राहत या जारी रहेगी आफत? सटीक विश्लेषण! US Midterm Election
US Midterm Election Results: चुनावों में ट्रंप की हार...डेमोक्रेट्स की बहार! | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ट्रंप हारे चुनाव तो मनीष तिवारी ने कर डाली नई भविष्यवाणी, भारत को लेकर क्या कहा?
ट्रंप हारे चुनाव तो मनीष तिवारी ने कर डाली नई भविष्यवाणी, भारत को लेकर क्या कहा?
पंजाब
पंजाब: परविंदर झोटा के परिवार की मांग सरकार ने मानी, अब खत्म होगा धरना
पंजाब: परविंदर झोटा के परिवार की मांग सरकार ने मानी, अब खत्म होगा धरना
विश्व
इधर चुनाव हारे ट्रंप, उधर ईरानी तेल नेटवर्क पर एक्शन, भारतीय कंपनियों को किया बैन
इधर चुनाव हारे ट्रंप, उधर ईरानी तेल नेटवर्क पर एक्शन, भारतीय कंपनियों को किया बैन
क्रिकेट
क्या मोहम्मद सिराज के साथ हो रही है नाइंसाफी? क्या 2027 वर्ल्ड कप के प्लान में नहीं हैं सिराज?
क्या मोहम्मद सिराज के साथ हो रही है नाइंसाफी? क्या 2027 वर्ल्ड कप के प्लान में नहीं हैं सिराज?
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' की सक्सेस पार्टी में बेटे युग संग पहुंचे अजय देवगन, श्रिया सरन से लेकर इशिता दत्ता ने लूटी महफिल
'दृश्यम 3' की सक्सेस पार्टी में बेटे युग संग पहुंचे अजय, श्रिया सरन ने साड़ी में ढाया कहर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'महाराज, जमीन पर उतरिए', अखिलेश को ओम प्रकाश राजभर ने क्यों दी नसीहत?
'महाराज, जमीन पर उतरिए', अखिलेश को ओम प्रकाश राजभर ने क्यों दी नसीहत?
इंडिया
अग्निवीरों पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, CJP के सौरव दास बोले- मास्टरस्ट्रोक यू-टर्न!
अग्निवीरों पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, CJP के सौरव दास बोले- मास्टरस्ट्रोक यू-टर्न!
इंडिया
AQI Today: यूपी की हवा हुई जहरीली, मेरठ का AQI 987, जानें कैसा है दिल्ली समेत दूसरे शहरों का हाल?
AQI Today: यूपी की हवा हुई जहरीली, मेरठ का AQI 987, जानें कैसा है दिल्ली समेत दूसरे शहरों का हाल?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget