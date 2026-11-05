उत्तराखंड चुनाव 2027 के लिए कांग्रेस का मेगा प्लान, 9 रैलियां करेंगे राहुल-प्रियंका

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी ने प्रदेश में चुनावी माहौल बनाने और बीजेपी सरकार को घेरने के लिए बड़े नेताओं की रैलियों का मेगा प्लान तैयार किया है. सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस ने उत्तराखंड में कुल 9 बड़ी रैलियां आयोजित करने की रणनीति बनाई है. इन रैलियों में कांग्रेस के तीन शीर्ष नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे. भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई से लेकर अंकिता भंडारी हत्याकांड तक के मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति है.

सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की कोशिश है कि नवंबर से दिसंबर के बीच इन सभी नौ रैलियों को पूरा कर लिया जाए. इसके लिए अलग–अलग क्षेत्रों और राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे की जनसभाओं का खाका तैयार किया गया है.

राहुल गांधी के लिए तीन रैलियों का प्लान

सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की उत्तराखंड में तीन बड़ी रैलियां प्रस्तावित हैं. इसके लिए रुद्रपुर, पौड़ी और देहरादून ग्रामीण क्षेत्रों को चुना गया है. इन रैलियों के जरिए कांग्रेस मैदानी और पर्वतीय दोनों क्षेत्रों में अपना राजनीतिक संदेश पहुंचाने की तैयारी में है

वहीं प्रियंका गांधी की भी उत्तराखंड में तीन बड़ी रैलियों का प्लान तैयार किया गया है. सूत्रों के मुताबिक चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में उनकी जनसभाएं कराने की रणनीति बनाई गई है. कांग्रेस इन रैलियों के जरिए पहाड़ी क्षेत्रों में महिला सुरक्षा, बेरोजगारी और स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की तैयारी में है.

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खरगे भी करेंगे तीन बड़ी जनसभाएं

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के लिए भी तीन रैलियों की रूपरेखा तैयार की गई है. सूत्रों के मुताबिक, रुड़की, देहरादून सिटी और उधम सिंह नगर में उनकी जनसभाएं प्रस्तावित हैं. इन रैलियों के जरिए पार्टी प्रदेश में बीजेपी सरकार के खिलाफ राजनीतिक माहौल तैयार करना चाहती है.

इन मुद्दों पर बीजेपी को घेरेगी कांग्रेस

कांग्रेस ने इन नौ रैलियों के लिए मुद्दों की भी रणनीति तैयार की है. पार्टी के बड़े नेता उत्तराखंड की बीजेपी सरकार को निम्नलिखित मुद्दों पर घेरते नजर आ सकते हैं–

प्रदेश में कथित भ्रष्टाचार और जमीन घोटाले.

बेरोजगारी और युवाओं के भविष्य का सवाल.

महंगाई और आम जनता से जुड़े मुद्दे.

महिलाओं की सुरक्षा.

अंकिता भंडारी हत्याकांड और न्याय की मांग.

प्रदेश में कानून-व्यवस्था और सरकार की जवाबदेही.

कांग्रेस की रणनीति है कि इन मुद्दों को प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में जनता के बीच ले जाकर बीजेपी सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जाए. कुल मिलाकर, उत्तराखंड चुनाव से पहले कांग्रेस अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को मैदान में उतारकर चुनावी अभियान को धार देने की तैयारी में है. अब देखना होगा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे की ये नौ रैलियां उत्तराखंड में कांग्रेस के चुनावी समीकरणों को कितना मजबूत कर पाती हैं.