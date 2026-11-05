लखनऊ में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ पोस्टर, बताया 'ढोंगी-पाखंडी व्यापारी'

कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा भगवान श्रीकृष्ण पर की गयी टिप्पणी का मामला अभी थमा नहीं है. इसी को लेकर लखनऊ में सपा मुख्यालय के बाहर होर्डिंग लगाए गए हैं, जिस पर धीरेन्द्र शास्त्री को ढोंगी पाखंडी व्यापारी बताया गया है. ये होर्डिंग सुजीत यादव नामक शख्स ने लगावाये हैं.

इस होर्डिंग में बायीं ओर भगवान राम और श्रीकृष्ण की तस्वीर है और दायीं ओर धीरेन्द्र शास्त्री की तस्वीर को लाल रंग से कट का निशान लगा है. नीचे रुपेश यादव सपा नेता और सुजीत यादव राष्ट्रीय सचिव छात्र सभा के फोटो और नाम लिखे हैं. ये होर्डिंग अब सोशल मीडिया पर वायरल है.

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धीरेन्द्र शास्त्री को ढोंगी और पाखंडी बताया गया

सपा मुख्यालय के बाहर लगे होर्डिंग में लिखा है, "न प्रभु राम तुम्हारे हैं, न श्रीकृष्ण हमारे हैं,राम-कृष्ण तो इस संसार के प्यारे हैं, जो इनमें भेद बताये, वो कथावाचक नहीं,ढोंगी पाखंडी व्यापारी है."

ये होर्डिंग सुजीत यादव ने लगवाया है. उनका कहना है कि कथा के नाम पर व्यापार करने वाले देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं. धीरेंद्र शास्त्री ने पहले श्री कृष्ण का अपमान किया उसके बाद श्री राम का भी अपमान कर रहा है. ऐसे लोग कथा वाचक नहीं व्यापारी हैं. सनातन धर्म के लोगों को ऐसे व्यापार करने वाले कथावाचकों से दूर रहना चाहिए. यह कथा के नाम पर समाज को बांट रहे हैं.

भगवान श्रीकृष्ण पर टिप्पणी कर फंसे शास्त्री

यहां बता दें कि 29 अक्टूबर को कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक प्रसंग के दौरान भगवान श्रीकृष्ण और भगवान राम की तुलना करते हुए श्रीकृष्ण को लेकर आपत्तिजनक शब्द कहते हुए उन्हें टेढ़ा कहा. जिसके बाद अयोध्या और मथुरा से लेकर देश के कई इलाकों में आक्रोश देखने को मिला.मथुरा के संतों ने दोनों को एक ही रूप बताते हुए इस तरह की टिप्पणी पर चेतावनी भी दी.

उधर यह मामला सियासी भी हो गया, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसको लेकर कार्रवाई की मांग की और अपील की कि ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाए.

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