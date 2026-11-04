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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश यादव पर पंकज चौधरी का तंज, बोले- रणछोड़ अखिलेश, चुनाव लड़ने से क्यों भागे?

अखिलेश यादव पर पंकज चौधरी का तंज, बोले- रणछोड़ अखिलेश, चुनाव लड़ने से क्यों भागे?

यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा विधानसभा चुनाव न लड़ने के ऐलान पर कहा कि उन्होंने हार के डर से चुनाव लड़ने से मना कर दिया है.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 04 Nov 2026 01:29 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा विधानसभा चुनाव न लड़ने के ऐलान के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने उन पर तीखा हमला बोला है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंख चौधरी ने उन्हें 'रणछोड़ अखिलेश' कहकर चंद कसा है.

पंकज चौधरी ने इसको लेकर अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, "रणछोड़ अखिलेश, पहले चुनौती दी, अब भाग खड़े हुए. अब क्या सीधे लोक सभा से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे? यह बिल्कुल वैसी ही बात है, जैसे बिना चुनाव के रिज़ीम चेंज. यही सपाइयों की सच्चाई है. जब सत्ता में थे, तब नोएडा जाने से डरते थे. अब चुनाव लड़ने से डर रहे हैं,"

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क्या कहा था अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने पर ?

वाराणसी दौरे पर अखिलेश यादव ने पत्रकारों के सवाल पर कहा था, "हम मुख्यमंत्री तब बनते हैं जब चुनाव नहीं लड़ते हैं." उन्होंने कहा कि 2012 में भी वा बिना विधानसभा चुनाव लड़े सीधे मुख्यमंत्री बने थे. उन्होंने आगे कि वह इस बार भी वही करेंगे जो उनके लिए शुभ होगा. 

अब इसी बयान को लेकर बीजेपी अखिलेश यादव पर निशाना साध रही है. कुछ नेताओं ने उन्हें अखिलेश यादव पर जीत के लिए तंत्र-मंत्र का सहारा लेने का भी आरोप लगाया है. इससे पहले ओम प्रकाश राजभर भी अखिलेश यादव के लंबे बालों को टोटका बता चुके हैं.

विपक्ष की अराजकता के लिए लोकतंत्र बचाओ यात्रा 

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ यात्रा को लेकर कहा, "जिस तरह से कांग्रेस और कांग्रेस लोग इस देश में लोगों को गुमराह करने, लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे हैं और उनके बीचे के ही कुछ लोग जो कहते हैं कि वो शासन बदलना चाहते हैं. एक कहता है कि वो बांग्लादेश से प्रेरणा लेकर करना चाहते हैं तो कहीं न कहीं देखें तो इस भारत का लोकतंत्र बहुत ही मजबूत है और लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन वोट के माध्यम से होता है, अराजकता के माध्यम से नहीं होता है."

उन्होंने आगे कहा कि इसको लेकर भाजपा आज पूरे देश को जागृत करने का काम कर रही है कि भारत के लोकतंत्र के आधार पर ही हम लोग देश को चलाएंगे, अराजकता के आधार पर नहीं चलाएंगे. इस नाते पूरे देश में पदयात्रा का कार्यक्रम रखा गया है.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 04 Nov 2026 01:29 PM (IST)
Tags :
पंकज चौधरी UP NEWS
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