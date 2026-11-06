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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडAMU चुनाव: फाइनल स्पीच में गाजा, ईरान और सूडान का जिक्र, छात्र की स्पीच वायरल

AMU चुनाव: फाइनल स्पीच में गाजा, ईरान और सूडान का जिक्र, छात्र की स्पीच वायरल

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 8 साल बाद हो रहे छात्रसंघ चुनाव से पहले अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ने अपनी फाइनल स्पीच में गाजा, फिलिस्तीन, ईरान और सूडान का मुद्दा उठाते हुए छात्रों के सामने अपील की.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 06 Nov 2026 07:11 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) में छात्रसंघ चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. करीब 8 साल बाद हो रहे चुनाव में प्रत्याशी अपनी जीत के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं. चुनाव से पहले आयोजित फाइनल स्पीच में अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों ने छात्रों के सामने अपनी बात रखी और उन्हें अपने पक्ष में वोट देने के लिए आकर्षित करने की कोशिश की. इस दौरान अध्यक्ष पद के प्रत्याशी नोमान अशरफ की स्पीच चर्चा का विषय रही.

नोमान अशरफ ने अपनी फाइनल स्पीच में विश्वविद्यालय के मुद्दों के साथ अंतरराष्ट्रीय हालात पर भी बात की. उन्होंने अपने संबोधन में कहा, "ऐ फलस्तीन के लोगों! ऐ ईरान, सूडान के लोगों! तुम्हारे लिए मेरा दिल धड़कता है. तुम्हारे लिए मेरा दिल तड़पता है. घबराने की जरूरत नहीं है. उम्मत-ए-मुस्लिमा तुम्हारे साथ खड़ी है. हर तारीखी के बाद, अंधेरे के बाद सुबह होनी है. अबीनों का लश्कर आएगा. तुम्हारी फतह होगी. अल्लाह तुम्हें बचाएगा. इंशा अल्लाह तबाराक अल्लाह तुम फुरूल होंगे, कामयाब होंगे. इंशा अल्लाह तबाराक तआला."

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8 साल बाद हो रहा छात्रसंघ चुनाव

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में करीब 8 साल के लंबे अंतराल के बाद छात्रसंघ चुनाव हो रहे हैं. ऐसे में छात्रों के बीच चुनाव को लेकर खासा उत्साह है. विश्वविद्यालय में फाइनल स्पीच की भी अपनी एक अलग परंपरा रही है.

माना जाता है कि जिस प्रत्याशी की स्पीच दमदार और प्रभावशाली होती है, उसे चुनाव में जीत का मजबूत दावेदार माना जाता है. यही वजह है कि सभी उम्मीदवारों ने अपनी बात रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

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अध्यक्ष पद पर 9 उम्मीदवार मैदान में

विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, अध्यक्ष पद के लिए कुल 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. वहीं, उपाध्यक्ष पद के लिए 7 और सचिव पद के लिए 3 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. इसके अलावा कैबिनेट सदस्य के पदों के लिए 46 उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के योग्य पाया गया है.

अब सभी की नजरें मतदान और चुनाव परिणाम पर टिकी हैं. खास बात यह होगी कि फाइनल स्पीच में छात्रों को प्रभावित करने वाले प्रत्याशियों में से किसे वोट के रूप में समर्थन मिलता है.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 06 Nov 2026 07:11 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Aligarh News AMU Elections
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