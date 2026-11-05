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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदिवाली से पहले योगी सरकार का कर्मचारियों को तोहफा, 30 दिन के बोनस को मंजूरी

दिवाली से पहले योगी सरकार का कर्मचारियों को तोहफा, 30 दिन के बोनस को मंजूरी

बोनस की राशि का 25 फीसदी नकद भुगतान होगा. वहीं 75 फीसदी पीएएफ खाते में जमा होंगे. दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भी राहत की खबर है.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 05 Nov 2026 10:53 PM (IST)
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दीपावली के ठीक पहले यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया. यूपी सरकार ने 30 दिन के बोनस को मंजूरी दे दी. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए योगी सरकार ने शासनादेश जारी किया. नॉन-गैजेडेट राज्य कर्मचारियों से लेकर शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के पात्र कर्मचारियों को मिलेगा एडहॉक बोनस मिलेगा. 

बोनस की 25 फीसदी राशि का नकद भुगतान होगा. बाकी के 75 फीसदी भविष्य निधि (PF) में जमा होंगे. सेवानिवृत्त और जल्द रिटायर होने वाले पात्र कर्मचारियों को पूरी राशि नकद मिलेगी. दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी राहत देने वाली खबर है. अधिकतम 1184 रुपये बोनस का प्रावधान किया गया.

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दिवाली से पहले योगी सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों के त्यौहार की खुशी बढ़ जाएगी. इस सीजन में हर परिवार में कुछ न कुछ खरीददारी होती है. बोनस का ऐलान कर्मचारियों की जेब को राहत देने वाली खबर है.

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31 मार्च 2026 को मिल रही सैलरी होगी आधार

यह बोनस उन सभी नॉन-गैजेटेड कर्मचारियों को मिलेगा जिनका पद पे मैट्रिक्स लेवल-8 (पुराने वेतनमान में ग्रेड पे ₹4800) या उससे नीचे का है. बोनस का हिसाब लगाते समय सैलरी चाहे कितनी भी ज्यादा हो उसे अधिकतम ₹7000 ही माना जाएगा. बोनस का हिसाब 31 मार्च 2026 को मिल रही सैलरी के आधार पर किया जाएगा.

किस स्थिति में नहीं मिलेगा बोनस?

अगर किसी कर्मचारी को वर्ष 2025-2026 के दौरान किसी विभागीय कार्रवाई या कोर्ट केस में दोषी मानकर दंडित किया गया है तो उसे इस साल का बोनस नहीं मिलेगा. अगर किसी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच या कोर्ट केस अभी चल रहा (लंबित) है तो उसका बोनस फैसला आने तक रोक कर रखा जाएगा. जब जांच या कोर्ट केस का फैसला आ जाएगा और कर्मचारी निर्दोष (दोषमुक्त) साबित हो जाएगा तो उसके जितने भी वर्षों का बोनस रोका गया था वह सब एक साथ भुगतान कर दिया जाएगा.

Published at : 05 Nov 2026 10:12 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath Breaking News Abp News
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