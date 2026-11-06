यूपी में बढ़ने लगी गुलाबी सर्दी, सुबह कोहरे और ओस का असर, जानें आज का मौसम

उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम शुष्क हो गया है और अब धीरे-धीरे ठंड बढ़ने लगी है. सुबह के समय अब हल्का कोहरा और ओस होने लगी है. जिससे मौसम सर्द हो रहा है. सुबह-शाम के समय लोगों को गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ने लगी है. ग्रामीण और खुले इलाकों में तो सर्दी का असर ज्यादा महसूस हो रहा है. मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के लगभग सभी जिलों में आसमान साफ रहने का अनुमान जताया है.

मौसम विभाग के मुताबिक़ आज 6 नवंबर को यूपी के दोनों पश्चिमी और पूर्वी संभागों में अब मौसम शुष्क हो गया हैं. लेकिन सुबह के समय प्रदेश के कई हिस्सों में छिछला से मध्यम कोहरा देखने को मिल रहा हैं. दिन चढ़ने के साथ धूप निकलेगी और मौसम सामान्य हो जाएगा. प्रदेश में फ़िलहाल कहीं कोई बारिश के आसार नहीं है. प्रदेश के सभी जिले ग्रीन ज़ोन में बने हुए हैं.

लखनऊ में बढ़ने लगी सर्दी

राजधानी लखनऊ में अब धीरे-धीरे सर्दी बढ़ने लगी है. हालांकि मौसम साफ ही रहेगा और दिन में धूप निकलेगी. लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा. इसके अलावा सीतापुर, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर में भी आज मौसम सामान्य ही रहने का अनुमान हैं.

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बीते 24 घंटों में गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, कानपुर औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, मेरठ, बागपत, नोएडा, ग़ाज़ियाबाद, बुलंदशहर जैसी जगहों पर रात के समय तापमान में तेजी से गिरावट आई है. नोएडा, ग़ाज़ियाबाद और मेरठ जैसे जिलों में सर्दी बढ़ने के साथ हवा में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगा है.

यूपी में गुरुवार को हरदोई प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा, यहां न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. जबकि मुज़फ़्फ़रनगर, बरेली, उरई और कानपुर भी प्रदेश के सबसे ठंडे जिले रहे. वहीं झांसी प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा. यहां अधिकतम तापमान 33.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वाराणसी, बहराइच, बांदा और आजमगढ़ में भी 32 डिग्री से ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया.

यूपी में 11 नवंबर तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है. इस दौरान प्रदेश के दोनों संभागो में मौसम शुष्क ही रहेगा वहीं तापमान में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा. कहीं कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है.