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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाचेन्नई में साथ दिखे CM विजय, जगन और KT रामाराव, तृषा भी आईं नजर

चेन्नई में साथ दिखे CM विजय, जगन और KT रामाराव, तृषा भी आईं नजर

शादी के समारोह में YSRCP अध्यक्ष YS जगन मोहन रेड्डी अपनी पत्नी YS भारती, BRS के कार्यकारी अध्यक्ष KTR अपनी पत्नी शैलिमा के साथ शामिल हुए. जबकि तमिलनाडु के CM विजय एक्ट्रेस तृषा कृष्णन संग मंच पर दिखे.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 06 Nov 2026 12:13 AM (IST)
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तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में गुरुवार (5 नवंबर, 2026) की शाम एक ऐसा मौका था, जब दक्षिण भारत की राजनीति से लेकर फिल्मी जगत के सितारों का एक ही जगह पर जमावड़ा लगा रहा. इस मौके पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय, YSRCP के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व CM वाईएस जगन मोहन रेड्डी के साथ BRS के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव एक साथ नजर आए.

दिलचस्प बात यह है कि चेन्नई में आयोजित कार्यक्रम के मंच पर तमिलनाडु के CM विजय के साथ उनकी दोस्त और एक्ट्रेस तृषा कृष्णन भी नजर आईं.

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किस मौके पर लगा राजनीतिक और फिल्मी सितारों का जमावड़ा

दरअसल, यह मौका आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी के कजिन वाईएस अनिल रेड्डी की बेटी श्रेया और उज्जवल के शादी के रिसेप्शन का था. यह रिसेप्शन चेन्नई स्थित लीला पैलेस होटल में आयोजित किया गया, जहां सभी राजनीतिक हस्तियां और फिल्मी जगत के लोग नवविवाहित दंपती को आशीर्वाद और बधाई देने पहुंचे थे. 

चेन्नई में आयोजित शादी के रिसेप्शन में YSRCP के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी अपनी पत्नी वाईएस भारती के साथ पहुंचे. उन्होंने नवविवाहित जोड़े श्रेया और उज्ज्वल को आशीर्वाद दिया और शादी की शुभकामनाएं दीं. बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव अपनी पत्नी शैलिमा के साथ वाईएस अनिल की बेटी की शादी के समारोह में शामिल हुए. जबकि तमिलनाडु के सीएम विजय इस समारोह में एक्ट्रेस तृषा कृष्णन के साथ मंच पर नजर आए. दोनों ने नवविवाहित दंपती को शादी की शुभकामनाएं दीं और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई. 

YSRCP ने शेयर की समारोह की तस्वीरें

YSR कांग्रेस पार्टी (YSRCP) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रिसेप्शन समारोह की तस्वीरें साझा कीं. जिसमें पार्टी के अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी अपने पत्नी के साथ नजर आ रहे हैं. इसके अलावा, अन्य तस्वीरों में पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय, जानें-मानें उद्योगपति गौतम अडानी, BRS के कार्यकारी अध्यक्ष KTR, YS विजयम्मा सहित कई राजनीतिक और कारोबारी हस्तियों के साथ परिवार के सदस्य मौजूद रहे.

यह भी पढ़ेंः सेना को जल्द मिलने जा रही ‘प्रलय’ की ताकत, ओडिशा तट पर सफल परीक्षण, राजनाथ ने दी बधाई

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 05 Nov 2026 11:55 PM (IST)
Tags :
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