चेन्नई में साथ दिखे CM विजय, जगन और KT रामाराव, तृषा भी आईं नजर

तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में गुरुवार (5 नवंबर, 2026) की शाम एक ऐसा मौका था, जब दक्षिण भारत की राजनीति से लेकर फिल्मी जगत के सितारों का एक ही जगह पर जमावड़ा लगा रहा. इस मौके पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय, YSRCP के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व CM वाईएस जगन मोहन रेड्डी के साथ BRS के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव एक साथ नजर आए.

दिलचस्प बात यह है कि चेन्नई में आयोजित कार्यक्रम के मंच पर तमिलनाडु के CM विजय के साथ उनकी दोस्त और एक्ट्रेस तृषा कृष्णन भी नजर आईं.

किस मौके पर लगा राजनीतिक और फिल्मी सितारों का जमावड़ा

दरअसल, यह मौका आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी के कजिन वाईएस अनिल रेड्डी की बेटी श्रेया और उज्जवल के शादी के रिसेप्शन का था. यह रिसेप्शन चेन्नई स्थित लीला पैलेस होटल में आयोजित किया गया, जहां सभी राजनीतिक हस्तियां और फिल्मी जगत के लोग नवविवाहित दंपती को आशीर्वाद और बधाई देने पहुंचे थे.

#WATCH | Chennai, Tamil Nadu | BRS Working President KT Rama Rao, along with his wife Shailima, attended the wedding ceremony of YS Anil’s daughter in Chennai, alongside YSRCP Chief and former Andhra Pradesh Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy and Tamil Nadu Chief Minister Vijay. (Video: BRS) — ANI (@ANI) November 5, 2026

చెన్నైలో వివాహ వేడుకకు హాజరైన శ్రీ వైయస్ జగన్ దంపతులు నూతన వధూవరులు శ్రేయ–ఉజ్వల్‌లను ఆశీర్వదించిన మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి, ఆయన సతీమణి శ్రీమతి వైయస్ భారతి చెన్నైలోని లీలా ప్యాలెస్ హోటల్‌లో జరిగిన వైయస్ అనిల్ రెడ్డి కుమార్తె శ్రేయ వివాహ వేడుకకు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా నూతన వధూవరులు శ్రేయ–ఉజ్వల్‌లను శ్రీ వైయస్ జగన్ దంపతులు ఆశీర్వదించి, హృదయపూర్వక వివాహ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. నూతన దంపతులు సుఖసంతోషాలతో, ఆనందమయమైన దాంపత్య జీవితాన్ని గడపాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ వివాహ వేడుకలో తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్, ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త గౌతమ్ అదానీ, బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్, శ్రీమతి వైయస్ విజయమ్మతో పాటు పలువురు రాజకీయ, వ్యాపార రంగ ప్రముఖులు, కుటుంబ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. #YSJaganInChennai — YSR Congress Party (@YSRCParty) November 5, 2026

चेन्नई में आयोजित शादी के रिसेप्शन में YSRCP के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी अपनी पत्नी वाईएस भारती के साथ पहुंचे. उन्होंने नवविवाहित जोड़े श्रेया और उज्ज्वल को आशीर्वाद दिया और शादी की शुभकामनाएं दीं. बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव अपनी पत्नी शैलिमा के साथ वाईएस अनिल की बेटी की शादी के समारोह में शामिल हुए. जबकि तमिलनाडु के सीएम विजय इस समारोह में एक्ट्रेस तृषा कृष्णन के साथ मंच पर नजर आए. दोनों ने नवविवाहित दंपती को शादी की शुभकामनाएं दीं और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई.

YSRCP ने शेयर की समारोह की तस्वीरें

YSR कांग्रेस पार्टी (YSRCP) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रिसेप्शन समारोह की तस्वीरें साझा कीं. जिसमें पार्टी के अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी अपने पत्नी के साथ नजर आ रहे हैं. इसके अलावा, अन्य तस्वीरों में पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय, जानें-मानें उद्योगपति गौतम अडानी, BRS के कार्यकारी अध्यक्ष KTR, YS विजयम्मा सहित कई राजनीतिक और कारोबारी हस्तियों के साथ परिवार के सदस्य मौजूद रहे.

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