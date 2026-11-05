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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानितिन गडकरी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, ‘ये शोभा नहीं देता कि PM मोदी के लिए...’

नितिन गडकरी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, ‘ये शोभा नहीं देता कि PM मोदी के लिए...’

नितिन गडकरी ने राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के सहयोगी पार्टियों के नेताओं पर लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि वे पूरी तरह से हताश हो गए हैं.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 05 Nov 2026 08:21 PM (IST)
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केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी गुरुवार (5 नवंबर, 2026) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई टिप्पणियों को लेकर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से पीएम मोदी के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो उनको शोभा नहीं देता है. खरगे जैसे नेता प्रधानमंत्री मोदी के बाप (पिता) को निकालने की बात कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि वो बौखला गए हैं. इसकी वजह यह है कि जनता लगातार कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने से इनकार कर रही है. कांग्रेस पार्टी बार-बार चुनावों में हारी है और इसी की वजह से कांग्रेस के नेता पूरी तरह से बौखला गए हैं.

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लोकतांत्रिक व्यवस्था और संस्था पर हमला कर रही कांग्रेस- नितिन

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार (5 नवंबर, 2026) को महाराष्ट्र के नागपुर में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ रैली में हिस्सा लिया. इस दौरान रैली को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा, ‘इसी हताशा की वजह से कांग्रेस के नेता लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर आघात कर रहे हैं.’ 

उन्होंने कहा, ‘वे चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं. संसद की कार्यवाही को चलने नहीं देते हैं, कामकाज होने नहीं देते हैं. संसद बहस के लिए है और अपनी-अपनी बातों को रखने के लिए है, लेकिन बार-बार संसद की कार्यवाही बंद करके कांग्रेस पार्टी ने ये साबित कर दिया है कि उसे संसद जैसी संस्था के प्रति भी कोई सम्मान नहीं है.’ 

PM मोदी और BJP पर जनता का भरोसा कायम है- नितिन

नितिन गडकरी ने कहा, ‘विपक्ष, कांग्रेस और INDI गठबंधन की तरफ से लगातार देश की संवैधानिक संस्थाओं के प्रति लोगों के विश्वास को कमजोर करने और जनता को भ्रमित करने का सुनियोजित प्रयास किया जा रहा है. इन सबसे कांग्रेस की हताश और निराश मनस्थिति दिखाई देती है, लेकिन हमें विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर देश की जनता का आशीर्वाद और विश्वास कायम है. विपक्ष के इस झूठ का देश की जनता आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगी.’ 

यह भी पढ़ेंः ‘राहुल गांधी देश में फैलाना चाहते हैं अराजकता’, शाहनवाज हुसैन का तीखा वार

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 05 Nov 2026 08:11 PM (IST)
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Nitin Gadkari BJP PM Modi RAHUL GANDHI
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