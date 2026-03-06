हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'नीतीश कुमार की राजनीति खत्म कर किया किनारे', यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय का BJP पर हमला

'नीतीश कुमार की राजनीति खत्म कर किया किनारे', यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय का BJP पर हमला

Lucknow News In Hindi: कांग्रेस नेता अजय राय ने बीजेपी पर नीतीश कुमार की राजनीति खत्म करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि चुनाव में भी काफी दबाब के बाद नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री की घोषणा हुई थी.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 06 Mar 2026 04:49 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और मुख्यमंत्री पद से हटने पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गयी है. उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इसे बीजेपी द्वारा नीतीश कुमार की राजनीति खत्म करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि चुनाव में भी काफी दबाब के बाद नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री की घोषणा हुई थी. बीजेपी ने उन्हें पूरी तरह से निपटा दिया. अजय राय लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, जहां उन्होंने यह बयान दिया.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने हालिया तेल संकट पर अमेरिका द्वारा रूस से 30 दिन खरीद की छूट देने पर भी बीजेपी पर तंज कसा और विदेश नीति पर सवाल उठाए. बोले हमें रशिया से परमिशन लेकर तेल लेना पड़ रहा है, ये शर्मिंदगी का विषय है.

नीतीश कुमार के नाम पर बीजेपी पर निशाना

अजय राय ने नीतीश कुमार मामले में बयान देते हुए कहा, “देखिए बिहार के विधानसभा चुनावों में ही तय हो गया था कि नीतीश कुमार को ये पूरी तरीके से किनारे करेंगे और उनको उनकी राजनीति पूरी तरीके से खतम करेंगे. ये तय हो गया था, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री की घोषणा कर नहीं रहे थे, काफी जन दबाव के बाद उनके नाम की घोषणा की गई. जिससे प्रतीत होता है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता  पार्टी ने पूरी तरीके से निप्टा दिया, किनारे कर दिया और ये नीतीश कुमार का एक चेहरा था, जिस चेहरे पर चुनाव जीत कर आये थे. इनके पास कोई चेहरा भी और नहीं है और न ही नीतीश कुमार की टक्कर का कोई नेता इनके पास है. बड़े मजबूत कद के व्यक्ति को पूरी तरीके से इन्होंने खतम कर दिया.”

विदेश नीति पर उठाए सवाल

राहुल गांधी द्वारा विदेश नीति पर सवाल उठाने के बयान का समर्थन करते हुए अजय राज ने कहा, “यह विदेश नेति क्या है ? कि अमेरिका के दबाव में है भारत. हमसे अमेरिका ने कहा कि तीस दिन का तेल आप लेंगे रशिया से लो, तीस  दिन के तेल की अनुमति ले रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं ? ये कभी हुआ था क्या हिंदुस्तान में ? कि हिंदुस्तान देश का प्रधानमंत्री अमेरिका से परमिशन लेकर रशिया से तेल लेगा. ये पूरी तरीके से देश का सम्मान गिरवी रख दिया, और पूरे देशवासीयों का निश्चित तौर से इसमें अपमान हो रहा है. अमेरिका परमिशन दे रहा है इनको, इन्होंने अनुनय-विनय करना पड़ रहा है मोदीजी को, कि भाई हमारे पास तेल खतम हो रहा है क्योंकि वार चल रहा है ? तो इनको परमिशन लेकर रशिया से तेल लेना पड़ रहा है. यह पूरी तरीके से हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी का समय है.”

संभल एसपी कृष्ण विश्नोई होली पार्टी में झूम-झूमकर नाचे, ‘गुलाब जईसन खिलल बाडू’ गाने पर किया डांस

और पढ़ें
Published at : 06 Mar 2026 04:37 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Ajai Rai LUCKNOW NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'नीतीश कुमार की राजनीति खत्म कर किया किनारे', यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय का BJP पर हमला
'नीतीश कुमार की राजनीति खत्म कर किया किनारे', यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय का BJP पर हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
संभल एसपी कृष्ण विश्नोई होली पार्टी में झूम-झूमकर नाचे, ‘गुलाब जईसन खिलल बाडू’ गाने पर किया डांस
संभल एसपी कृष्ण विश्नोई होली पार्टी में झूम-झूमकर नाचे, ‘गुलाब जईसन खिलल बाडू’ गाने पर किया डांस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Mahoba News: महोबा में सड़क पर किसान, अन्नदाताओं की अर्जुन सहायक परियोजना से डूब रही जमीन पर मुआवजे की मांग
महोबा में सड़क पर किसान, अन्नदाताओं की अर्जुन सहायक परियोजना से डूब रही जमीन पर मुआवजे की मांग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: कल्याण सिंह ने बाबरी मस्जिद के बचाव को लेकर पूरी तरह से झूठ बोला, केके वेणुगोपाल का बड़ा खुलासा
कल्याण सिंह ने बाबरी मस्जिद के बचाव को लेकर पूरी तरह से झूठ बोला, केके वेणुगोपाल का बड़ा खुलासा
Advertisement

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
देश में नहीं होगी रसोई गैस की किल्लत, मिडिल ईस्ट में जंग के बीच सरकार ने LPG प्रोडक्शन बढ़ाने का दिया आदेश
देश में नहीं होगी रसोई गैस की किल्लत, जंग के बीच सरकार ने LPG प्रोडक्शन बढ़ाने का दिया आदेश
हरियाणा
UPSC रिजल्ट: BJP नेता के बेटे ने किया कमाल, ऑल इंडिया में लाया 3rd रैंक
UPSC रिजल्ट: BJP नेता के बेटे ने किया कमाल, ऑल इंडिया में लाया 3rd रैंक
विश्व
दुश्मनों के बीच अकेला पड़ा ईरान! रूस और चीन क्यों मदद से पीछे हटे, 4 बड़ी वजहों से जानें पूरा खेल
दुश्मनों के बीच अकेला पड़ा ईरान! रूस और चीन क्यों मदद से पीछे हटे, 4 बड़ी वजहों से जानें पूरा खेल
बॉलीवुड
जान्हवी कपूर 29वें बर्थडे पर पहुंचीं तिरुमाला मंदिर, नंगे पैर चढ़ीं 3500 सीढ़ियां, भगवान का लिया आशीर्वाद
जान्हवी कपूर 29वें बर्थडे पर पहुंचीं तिरुमाला मंदिर, नंगे पैर चढ़ीं 3500 सीढ़ियां, भगवान का लिया आशीर्वाद
क्रिकेट
पाकिस्तानी मोहम्मद आमिर ने फिर मार दिया ताना, अभिषेक शर्मा पर दिया भड़काऊ बयान, जानें क्या कहा
पाकिस्तानी मोहम्मद आमिर ने फिर मार दिया ताना, अभिषेक शर्मा पर दिया भड़काऊ बयान
इंडिया
'कर्नाटक में बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया', सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला
'कर्नाटक में बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया', सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला
ट्रेंडिंग
सड़क पर बैठी गाय पर चढ़ा दी Breeza, वीडियो देख खौलने लगेगा आपका भी खून
सड़क पर बैठी गाय पर चढ़ा दी Breeza, वीडियो देख खौलने लगेगा आपका भी खून
लाइफस्टाइल
Alcohol And Erectile Dysfunction: क्या शराब पीने से बेहतर होती है बेडरूम परफॉर्मेंस? एक्सपर्ट से समझें पूरा टेक्निकल लोचा
क्या शराब पीने से बेहतर होती है बेडरूम परफॉर्मेंस? एक्सपर्ट से समझें पूरा टेक्निकल लोचा
ENT LIVE
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Embed widget