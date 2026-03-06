'नीतीश कुमार की राजनीति खत्म कर किया किनारे', यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय का BJP पर हमला

बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और मुख्यमंत्री पद से हटने पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गयी है. उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इसे बीजेपी द्वारा नीतीश कुमार की राजनीति खत्म करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि चुनाव में भी काफी दबाब के बाद नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री की घोषणा हुई थी. बीजेपी ने उन्हें पूरी तरह से निपटा दिया. अजय राय लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, जहां उन्होंने यह बयान दिया.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने हालिया तेल संकट पर अमेरिका द्वारा रूस से 30 दिन खरीद की छूट देने पर भी बीजेपी पर तंज कसा और विदेश नीति पर सवाल उठाए. बोले हमें रशिया से परमिशन लेकर तेल लेना पड़ रहा है, ये शर्मिंदगी का विषय है.

नीतीश कुमार के नाम पर बीजेपी पर निशाना

अजय राय ने नीतीश कुमार मामले में बयान देते हुए कहा, “देखिए बिहार के विधानसभा चुनावों में ही तय हो गया था कि नीतीश कुमार को ये पूरी तरीके से किनारे करेंगे और उनको उनकी राजनीति पूरी तरीके से खतम करेंगे. ये तय हो गया था, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री की घोषणा कर नहीं रहे थे, काफी जन दबाव के बाद उनके नाम की घोषणा की गई. जिससे प्रतीत होता है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से निप्टा दिया, किनारे कर दिया और ये नीतीश कुमार का एक चेहरा था, जिस चेहरे पर चुनाव जीत कर आये थे. इनके पास कोई चेहरा भी और नहीं है और न ही नीतीश कुमार की टक्कर का कोई नेता इनके पास है. बड़े मजबूत कद के व्यक्ति को पूरी तरीके से इन्होंने खतम कर दिया.”

विदेश नीति पर उठाए सवाल

राहुल गांधी द्वारा विदेश नीति पर सवाल उठाने के बयान का समर्थन करते हुए अजय राज ने कहा, “यह विदेश नेति क्या है ? कि अमेरिका के दबाव में है भारत. हमसे अमेरिका ने कहा कि तीस दिन का तेल आप लेंगे रशिया से लो, तीस दिन के तेल की अनुमति ले रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं ? ये कभी हुआ था क्या हिंदुस्तान में ? कि हिंदुस्तान देश का प्रधानमंत्री अमेरिका से परमिशन लेकर रशिया से तेल लेगा. ये पूरी तरीके से देश का सम्मान गिरवी रख दिया, और पूरे देशवासीयों का निश्चित तौर से इसमें अपमान हो रहा है. अमेरिका परमिशन दे रहा है इनको, इन्होंने अनुनय-विनय करना पड़ रहा है मोदीजी को, कि भाई हमारे पास तेल खतम हो रहा है क्योंकि वार चल रहा है ? तो इनको परमिशन लेकर रशिया से तेल लेना पड़ रहा है. यह पूरी तरीके से हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी का समय है.”

