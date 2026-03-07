हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में मिशन 2027 पर BJP का मंथन, हरिद्वार में अमित शाह ने कोर कमेटी के साथ की अहम बैठक

उत्तराखंड में मिशन 2027 पर BJP का मंथन, हरिद्वार में अमित शाह ने कोर कमेटी के साथ की अहम बैठक

Haridwar News In Hindi: एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गोडविन होटल में प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की.

By : रोहित सिखौला, हरिद्वार | Updated at : 07 Mar 2026 08:05 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां अब सतह पर दिखने लगीं हैं. शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गोडविन होटल में प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की. जिसमें सरकार और संगठन में तालमेल अपर जोर दिया गया. गृह मंत्री के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे.

यह बैठक पार्टी के लिए शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखी जा रही है, जहां संगठनात्मक मजबूती, आगामी रणनीति और धामी सरकार के विकास कार्यों पर गहन मंथन हुआ. इसके साथ ही मजबूती से तैयारियों पर जुटने के निर्देश भी दिए गए हैं.

कार्यक्रम के बाद बैठक में पहुंचे गृह मंत्री

इससे पहले ‘जन-जन के द्वारा 4 साल बेमिसाल’ कार्यक्रम के समापन के बाद अमित शाह हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया और कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास-लोकार्पण किया. इसके तुरंत बाद गोडविन होटल में कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसे राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है.बैठक में उत्तराखंड के शीर्ष 24 नेता शामिल रहे. जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट, संगठन महामंत्री अजय कुमार, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और डॉ. धनसिंह रावत सहित प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत, कुंदन परिहार, तरुण बंसल, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और तीरथ सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, गणेश जोशी और सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहे.

मिशन 2027 की तैयारी

बैठक का मुख्य एजेंडा विधानसभा चुनाव 2027 ही रहा. पार्टी सूत्रों के अनुसार, अमित शाह के मार्गदर्शन में संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल, चुनावी तैयारियां और राज्य में भाजपा की हैट्रिक जीत पर फोकस रहेगा. अमित शाह का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इसके अलावा बैठक का केंद्र हरिद्वार रखने के पीछे 2022 में यहां बीजेपी का खराब प्रदर्शन सुधारना भी माना जा रहा है.

और पढ़ें

About the author रोहित सिखौला, हरिद्वार

रोहित सिखौला 2004 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. राजनीतिक, क्राइम और धार्मिक खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं.
Read
Published at : 07 Mar 2026 08:05 PM (IST)
Tags :
UTTARAKHAND NEWS AMIT SHAH BJP Meeting
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में मिशन 2027 पर BJP का मंथन, हरिद्वार में अमित शाह ने कोर कमेटी के साथ की अहम बैठक
उत्तराखंड में मिशन 2027 पर BJP का मंथन, हरिद्वार में अमित शाह ने कोर कमेटी के साथ की अहम बैठक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Dehradun News: पार्टनर और मालकिन ने रची साजिश, एक जमीन दो को बेची, 87.5 लाख की ठगी
देहरादून: पार्टनर और मालकिन ने रची साजिश, एक जमीन दो को बेची, 87.5 लाख की ठगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Uttarakhand News: पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा उत्तराखंड चुनाव 2027, अमित शाह ने दिए बड़े संकेत
पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा उत्तराखंड चुनाव 2027, अमित शाह ने दिए बड़े संकेत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Hapur News: सपनावत गांव में फिल्मी अंदाज में पथराव, पुलिस ने दोनों पक्षों को भेजा जेल
हापुड़: सपनावत गांव में फिल्मी अंदाज में पथराव, पुलिस ने दोनों पक्षों को भेजा जेल
Advertisement

वीडियोज

Jab Khuli Kitaab Review: पंकज कपूर और डिंपल कपाड़िया | एक खूबसूरत और परिपक्व प्रेम कहानी
Dhurandhar 2 Trailer : Ranveer Singh और Sanjay Dutt का जबरदस्त धमाका
Iran Israel War: ईरान की मिसाइल फैक्ट्री को कर देंगे बर्बाद- बेसेंट | Trump | Netanyahu | Tehran
Bollywood news: धुरंधर की एंट्री, एक शक्तिशाली किरदार की वापसी जो पूरी बाजी पलटने का दम रखता है (07-03-2026)
Jagadhatri: 😮Shivay की खुशियों को लगी नजर! पिता का आशीर्वाद मिला पर Gunjan की जान पर बनी #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Israel Iran War Live: 'मिडिल ईस्ट देशों पर हमला नहीं करेंगे', ईरान ने किया ऐलान तो डोनाल्ड ट्रंप ने कसा तंज
Live: 'मिडिल ईस्ट देशों पर हमला नहीं करेंगे', ईरान ने किया ऐलान तो डोनाल्ड ट्रंप ने कसा तंज
राजस्थान
रवींद्र सिंह भाटी की मुस्लिम वोटर्स को चुनौती, बोले- 'वोट नहीं दिया', राजस्थान में सियासी बवाल
रवींद्र सिंह भाटी की मुस्लिम वोटर्स को चुनौती, बोले- 'वोट नहीं दिया', राजस्थान में सियासी बवाल
इंडिया
3000 रुपये पेंशन, 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस... केरल में चुनाव से पहले राहुल गांधी ने किया 5 गारंटी का ऐलान
3000 रुपये पेंशन, 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस... केरल में चुनाव से पहले राहुल गांधी की 5 बड़ी गारंटी
क्रिकेट
4 ओवर में 64 रन लुटाने वाले वरुण चक्रवर्ती की होगी छुट्टी? कप्तान सूर्या ने प्लेइंग 11 पर दिया बड़ा अपडेट 
4 ओवर में 64 रन लुटाने वाले वरुण चक्रवर्ती की होगी छुट्टी? कप्तान प्लेइंग 11 पर दिया अपडेट 
बॉलीवुड
'जवान' के बाद फिर से बॉलीवुड में धमाका करने को तैयार हैं नयनतारा? नए प्रोजेक्ट को लेकर सामने आई बड़ी अपडेट
'जवान' के बाद फिर से बॉलीवुड में धमाका करने को तैयार हैं नयनतारा? सामने आई बड़ी अपडेट
विश्व
'बुरी तरह हारे ईरान ने किया आत्मसमर्पण', पेजेशकियान के खाड़ी देशों से Sorry बोलने पर बोले ट्रंप, फिर दी ये धमकी
'बुरी तरह हारे ईरान ने किया आत्मसमर्पण', पेजेशकियान के खाड़ी देशों से Sorry बोलने पर बोले ट्रंप
ट्रैवल
मात्र 10 हजार रुपये में घूम सकते है भारत में इतनी जगह, बना लीजिए लिस्ट
मात्र 10 हजार रुपये में घूम सकते है भारत में इतनी जगह, बना लीजिए लिस्ट
यूटिलिटी
गर्मी शुरू होते ही फ्रिज में कर लीजिए ये सेटिंग, बढ़ जाएगी कूलिंग
गर्मी शुरू होते ही फ्रिज में कर लीजिए ये सेटिंग, बढ़ जाएगी कूलिंग
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget