उत्तराखंड में मिशन 2027 पर BJP का मंथन, हरिद्वार में अमित शाह ने कोर कमेटी के साथ की अहम बैठक

उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां अब सतह पर दिखने लगीं हैं. शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गोडविन होटल में प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की. जिसमें सरकार और संगठन में तालमेल अपर जोर दिया गया. गृह मंत्री के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे.

यह बैठक पार्टी के लिए शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखी जा रही है, जहां संगठनात्मक मजबूती, आगामी रणनीति और धामी सरकार के विकास कार्यों पर गहन मंथन हुआ. इसके साथ ही मजबूती से तैयारियों पर जुटने के निर्देश भी दिए गए हैं.

कार्यक्रम के बाद बैठक में पहुंचे गृह मंत्री

इससे पहले ‘जन-जन के द्वारा 4 साल बेमिसाल’ कार्यक्रम के समापन के बाद अमित शाह हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया और कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास-लोकार्पण किया. इसके तुरंत बाद गोडविन होटल में कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसे राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है.बैठक में उत्तराखंड के शीर्ष 24 नेता शामिल रहे. जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट, संगठन महामंत्री अजय कुमार, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और डॉ. धनसिंह रावत सहित प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत, कुंदन परिहार, तरुण बंसल, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और तीरथ सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, गणेश जोशी और सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहे.

मिशन 2027 की तैयारी

बैठक का मुख्य एजेंडा विधानसभा चुनाव 2027 ही रहा. पार्टी सूत्रों के अनुसार, अमित शाह के मार्गदर्शन में संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल, चुनावी तैयारियां और राज्य में भाजपा की हैट्रिक जीत पर फोकस रहेगा. अमित शाह का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इसके अलावा बैठक का केंद्र हरिद्वार रखने के पीछे 2022 में यहां बीजेपी का खराब प्रदर्शन सुधारना भी माना जा रहा है.