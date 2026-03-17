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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडVaranasi News: एलपीजी संकट पर NSUI का अनोखा प्रदर्शन, 6 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज

Varanasi News: एलपीजी संकट पर NSUI का अनोखा प्रदर्शन, 6 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज

LPG Crisis In Varanasi: NSUI कार्यकर्ताओं द्वारा एक विरोध प्रदर्शन करना भारी पड़ गया. करीब 6 कार्यकर्ताओं पर व्यवस्था प्रभावित करने के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है.

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी | Updated at : 17 Mar 2026 07:58 AM (IST)
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खाड़ी देशों में तनाव के चलते इस समय दुनिया के अलग-अलग देश में ईंधन संकट गहराता नजर आ रहा है. वहीं वाराणसी सहित भारत के अलग-अलग जगह पर एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर लोग परेशान नजर आ रहे हैं. इसी बीच में सियासत भी जोरों पर है. कांग्रेस पार्टी द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए अलग-अलग जगह पर अनोखे ढंग से विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है.

वाराणसी में NSUI कार्यकर्ताओं द्वारा एक विरोध प्रदर्शन करना भारी पड़ गया. प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब आधा दर्जन कार्यकर्ताओं पर व्यवस्था प्रभावित करने के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है. कार्यकर्ता यहां गैस किल्लत को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे. जिस पर पुलिस ने एक्शन लिया है.

NSUI कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन

रविवार को वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ प्रवेश द्वार के सामने NSUI कार्यकर्ता सरकार पर निशाना साधते हुए नाला से गैस निकालने का प्रयास कर रहे थे. इस दौरान सिलेंडर-चूल्हा रखकर पोस्टर के साथ प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे. लेकिन इसी बीच निकटतम थानों की फोर्स ने पहुंचकर उनसे सवाल पूछा कि सड़क पर यातायात प्रभावित हो रहा है इसके लिए कौन जिम्मेदार है. इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक भी हुई थी.

जप्त कर लिया गया सिलेंडर

निकटतम थानों की फोर्स और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद पुलिस द्वारा सिलेंडर को जप्त कर लिया गया और मौके पर मौजूद करीब आधा दर्जन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर व्यवस्था प्रभावित करने के आधार पर BNS की धारा 132, 285 और 223 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है. 

यहां बता दें कि इन दिनों गैस किल्लत  को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है. यूपी में भी अलग-अलग जगह प्रदर्शन हो रहे हैं. जबकि इसके उलट सरकार का दावा है कि विपक्ष अफवाह उड़ा रहा है, गैस की स्थिति सामान्य है.

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Published at : 17 Mar 2026 07:58 AM (IST)
Tags :
NSUI UP NEWS VARANASI NEWS
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