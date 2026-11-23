उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के कमरौली थाना क्षेत्र के सिंदुरवा गांव में कथित अवैध धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने बड़े नेटवर्क का खुलासा करने का दावा किया है. पुलिस ने आठ बाहरी राज्यों के लोगों और दो स्थानीय निवासियों समेत कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में सात पुरुष और तीन महिलाएं शामिल हैं.

पुलिस अधीक्षक सरवणन टी. के मुताबिक, पूछताछ में सामने आया है कि धर्मांतरण की कथित गतिविधियां पिछले करीब छह वर्षों से संचालित हो रही थीं. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से धर्म परिवर्तन से संबंधित चार पुस्तकें बरामद की हैं. अब आरोपियों के बैंक खातों, आर्थिक लेनदेन और मुंबई में पंजीकृत रिवाइवल चर्च ट्रस्ट की फंडिंग की जांच भी कराई जा रही है.

पुलिस कार्यालय में एसपी ने किया पूरे मामले का खुलासा

सोमवार को अमेठी जनपद मुख्यालय गौरीगंज स्थित पुलिस कार्यालय में पुलिस अधीक्षक सरवणन टी. ने प्रेसवार्ता कर मामले का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि 22 नवंबर को कमरौली पुलिस को सूचना मिली थी कि सिंदुरवा गांव में दूसरे राज्यों से आए कुछ लोग प्रार्थना सभा की आड़ में लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं.

शिकायतकर्ता अश्विनी पाण्डेय की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 193/26 के तहत उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/5(1) में मुकदमा दर्ज किया था. सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और वहां की वीडियोग्राफी कराई. पुलिस के मुताबिक, मौके पर करीब 20 से 25 लोग मौजूद थे. इनमें आठ बाहरी राज्यों के और दो स्थानीय लोग शामिल थे. आरोप है कि ये लोग वहां मौजूद लोगों को ईसाई धर्म का प्रवचन दे रहे थे. पुलिस ने मौके से धार्मिक पुस्तकें और अन्य सामग्री बरामद कर लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की.

छह साल से संचालित होने का पुलिस का दावा

पुलिस अधीक्षक सरवणन टी. ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि कथित धर्मांतरण गतिविधियां पिछले करीब छह वर्षों से संचालित की जा रही थीं. इस दौरान कई लोगों का धर्म परिवर्तन कराए जाने की जानकारी भी मिली है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस गतिविधि का नेटवर्क किन-किन क्षेत्रों में फैला हुआ था और इसमें अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं. पूछताछ में आरोपियों के अलग-अलग राज्यों में जाकर धार्मिक प्रचार और प्रवचन करने की बात भी सामने आई है.

पहले लोगों को चिन्हित कर बनाते थे निशाना

पुलिस का आरोप है कि कथित नेटवर्क के सदस्य पहले एक विशेष जाति के लोगों को चिन्हित करते थे. इसके बाद उन्हें रुपये, मेडिकल सुविधा और बच्चों की पढ़ाई जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता था. पुलिस के मुताबिक, धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों के माध्यम से दूसरे लोगों को भी इस गतिविधि से जोड़ने का प्रयास किया जाता था. इस तरह प्रवचन और प्रचार के जरिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई जाती थी. हालांकि, इन आरोपों की विस्तृत जांच अभी जारी है.

छह राज्यों में प्रचार-प्रसार करने की बात आई सामने

एसपी के मुताबिक, पूछताछ में आरोपियों के तमिलनाडु, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भ्रमण कर धार्मिक प्रचार-प्रसार करने की जानकारी सामने आई है. गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य रूप से रॉयल रॉड्रिक्स, श्रीनिवासन डेनियल और उनके सहयोगियों की भूमिका बताई गई है. इसके अलावा अमेठी के सिंदुरवा निवासी राजकुमार उर्फ जुएल और उसकी पत्नी सूर्यकला उर्फ मार्था भी गिरफ्तार किए गए हैं. अन्य आरोपी महाराष्ट्र के कल्याण और अंबरनाथ, उत्तराखंड के काशीपुर, ओडिशा और आजमगढ़ के निवासी बताए गए हैं.

मुंबई के रिवाइवल चर्च ट्रस्ट की भी होगी जांच

मामले में पुलिस ने अब आर्थिक गतिविधियों की पड़ताल शुरू कर दी है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी गिरफ्तार आरोपियों के बैंक खातों और अन्य वित्तीय लेनदेन को खंगाला जा रहा है. इसके साथ ही मुंबई में पंजीकृत रिवाइवल चर्च ट्रस्ट की फंडिंग और वित्तीय गतिविधियों का विश्लेषण आयकर विभाग के माध्यम से कराया जाएगा. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कथित नेटवर्क को आर्थिक सहायता कहां से मिल रही थी और इसके संचालन में किन लोगों या संस्थाओं की भूमिका थी.

गिरफ्तार किए गए सभी 10 आरोपी

पुलिस अधीक्षक सरवणन टी. ने बताया कि 23 नवंबर को क्षेत्राधिकारी मुसाफिरखाना दिनेश कुमार मिश्र के नेतृत्व में कमरौली पुलिस ने दबिश देकर सभी 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया. आरोपियों के कब्जे से धर्म परिवर्तन से संबंधित चार पुस्तकें बरामद की गई हैं. पुलिस ने सभी के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है. एसपी के मुताबिक, वित्तीय जांच और पूछताछ पूरी होने के बाद कथित नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

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