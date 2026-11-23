उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस इस बार उम्मीदवार तय करने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहती. पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी एक सप्ताह के भीतर विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर निकलेगी और दावेदारों का पैनल तैयार करेगी.

टिकट की कतार में 13 ऐसे नेता भी खड़े हैं, जिन्हें पिछले दो चुनावों में लगातार हार का सामना करना पड़ा है. अनुभवी चेहरों पर भरोसा कायम रखना और नई पीढ़ी को मौका देना इन दोनों के बीच संतुलन बिठाना कमेटी के सामने बड़ी चुनौती साबित हो सकता है.

सिर्फ जीत की क्षमता बनेगी पैमाना

कांग्रेस हाईकमान पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि इस बार टिकट उन्हीं को मिलेगा जो मैदान में टिकने और चुनाव जीतने का दम रखते हों. बीजेपी के मजबूत संगठन और सत्तारूढ़ दल की सक्रिय तैयारियों को देखते हुए पार्टी टिकट बंटवारे में कोई गलती नहीं दोहराना चाहती. सूत्रों के अनुसार, संभावित उम्मीदवारों की जमीनी पकड़, कार्यकर्ताओं के बीच स्वीकार्यता और जनाधार को आंकने के लिए प्रदेश में सर्वे भी कराया जा रहा है.

सूची में कई बड़े नेताओं के नाम

लगातार दो चुनाव हार चुके नेताओं में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी, मंत्री प्रसाद नैथानी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा शामिल हैं. इनके अलावा मनोज रावत, डॉ. जीतराम, रणजीत रावत, प्रदीप पाल, सूर्यकांत धस्माना, गोदावरी थापली, राजकुमार और आर्येंद्र शर्मा के नाम भी इसी सूची में हैं.

इनमें से कई नेता लंबे समय से अपने क्षेत्रों में सक्रिय हैं और टिकट के मजबूत दावेदार माने जाते हैं. कमेटी सभी दावेदारों को अलग-अलग कसौटियों पर कसेगी. यदि किसी सीट पर कोई नया चेहरा ज्यादा मजबूत दिखा तो पार्टी उस विकल्प पर भी विचार कर सकती है.

28 नवंबर को दून पहुंचेगी स्क्रीनिंग कमेटी

रविवार को देहरादून में प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें कमेटी के दौरे की रूपरेखा पर चर्चा हुई. तय कार्यक्रम के अनुसार स्क्रीनिंग कमेटी 28 नवंबर को देहरादून पहुंचेगी और इसके बाद क्षेत्रों का दौरा शुरू करेगी.

कमेटी दावेदारों के नामों का पैनल तैयार कर प्रदेश चुनाव समिति को सौंपेगी. समिति के द्वारा हर सीट के लिए तीन या चार नामों का पैनल बनाकर अंतिम फैसले के लिए हाईकमान को भेजा जाएगा.

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