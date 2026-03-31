अमेठी में नाबालिग से रेप और धर्मांतरण का दबाव, अपहरण की कोशिश करते आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ा

अमेठी जिले के शुकुल बाजार थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक साढ़े 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा को कथित तौर पर प्रेम जाल में फंसाकर रेप करने, ब्लैकमेल करने और जबरन धर्म परिवर्तन कराकर शादी करने का दबाव बनाने का मामला सामने आया है.

सोमवार (30 मीर्च) को दिनदहाड़े छात्रा के अपहरण की कोशिश करते हुए मुख्य आरोपी को ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके मामा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

वीडियो बनाकर ब्लैकमेल और धर्मांतरण का दबाव

पीड़ित पिता द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार, उनकी नाबालिग बेटी कस्बे के एक निजी इंटर कॉलेज की छात्रा है. आरोप है कि इसी कॉलेज का पूर्व छात्र मोहम्मद अनस (निवासी ग्राम किशनी) उसे लंबे समय से प्रताड़ित कर रहा था. अनस ने छात्रा के साथ रेप किया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया. इसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर वह छात्रा पर धर्म परिवर्तन और निकाह करने का दबाव बना रहा था. इस घृणित साजिश में अनस का सगा भाई मोहम्मद आशिक, मामा इरफान और गांव का ही एक अन्य युवक मोहम्मद शहबाज भी उसका पूरा सहयोग कर रहे थे.

दिनदहाड़े अपहरण की कोशिश

सोमवार सुबह करीब 10 बजे, जब छात्रा गांव के निकट एक मोड़ के पास थी, तभी अनस अपने एक अज्ञात साथी के साथ बाइक पर पहुंचा. उसने नाबालिग को जबरन पकड़कर बाइक पर बैठाने और अपहरण करने का प्रयास किया. छात्रा के शोर मचाने पर स्थानीय ग्रामीण तुरंत मौके पर दौड़ पड़े. खुद को घिरता देख आरोपी भागने लगा, लेकिन हड़बड़ाहट में बाइक से गिरकर चोटिल हो गया. ग्रामीणों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी, हालांकि उसका साथी मौके से फरार होने में सफल रहा.

सख्त धाराओं में केस दर्ज, दो आरोपी जेल में

अमेठी के पुलिस अधीक्षक (SP) सरवणन टी. ने बताया कि मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से सख्त धाराओं में मुकदमा (अपराध संख्या 70/26) दर्ज किया गया है.

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(1), 191(2), 351(3), 137(2), 87 के साथ-साथ 3/4 पॉक्सो (POCSO) एक्ट और 'धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021' के तहत कार्रवाई की है. बाजार शुकुल थाने की पुलिस ने मंगलवार को घटना के मुख्य आरोपी मोहम्मद अनस और उसके मामा मोहम्मद इरफान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

पुलिस अन्य फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है. फिलहाल क्षेत्र में शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है.