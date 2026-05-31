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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडAmethi News: अमेठी: 4 साल से भुगतान नहीं मिलने पर अनशन पर फर्म संचालक, प्रधान-सचिव पर रिश्वत मांगने का आरोप

Amethi News: अमेठी: 4 साल से भुगतान नहीं मिलने पर अनशन पर फर्म संचालक, प्रधान-सचिव पर रिश्वत मांगने का आरोप

UP News In Hindi: अमेठी जिले केग्राम पंचायत कटरा फूल कुंवर में निर्मित आंगनबाड़ी केंद्र में भुगतान न मिलने से परेशान होकर संचालक विवेक मिश्रा ने विकासखंड कार्यालय के सामने धरना किया.

By : लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 31 May 2026 04:26 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के विकासखंड अमेठी अंतर्गत ग्राम पंचायत कटरा फूल कुंवर में निर्मित आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण कार्य में सामग्री आपूर्ति करने वाली फर्म महक इंटरप्राइजेज के संचालक विवेक मिश्रा ने बकाया भुगतान न मिलने से परेशान होकर शनिवार (31 मई) को विकासखंड कार्यालय के सामने धरना और अनशन शुरू कर दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी फर्म द्वारा समयबद्ध तरीके से निर्माण सामग्री की आपूर्ति किए जाने के बावजूद पिछले साढ़े तीन से चार वर्षों से उनका भुगतान लंबित है.

प्रधान और सचिव पर लगाए गंभीर आरोप

धरने पर बैठे विवेक मिश्रा ने खंड विकास अधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान, सचिव तथा कुछ अन्य लोगों द्वारा भुगतान के नाम पर अवैध धनराशि की मांग की गई थी. उनका आरोप है कि जब उन्होंने कथित रूप से रिश्वत देने से इनकार कर दिया तो उनकी फर्म के भुगतान की धनराशि दूसरी फर्म के खाते में स्थानांतरित कर दी गई. उन्होंने दावा किया कि टेंडर, कोटेशन और सामग्री आपूर्ति का कार्य पूरी तरह उनकी फर्म द्वारा किया गया था, लेकिन भुगतान किसी अन्य फर्म को कर दिया गया.

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आंशिक भुगतान के बाद रोक दी गई धनराशि

विवेक मिश्रा के अनुसार उनकी फर्म को लगभग आठ लाख रुपये की धनराशि प्राप्त होनी थी. उन्होंने बताया कि केवल आंशिक भुगतान किया गया जबकि शेष रकम का भुगतान अब तक नहीं हुआ. उनका कहना है कि हाल ही में उन्हें जानकारी मिली कि शेष भुगतान किसी अन्य खाते में ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने अनशन का रास्ता अपनाया. उन्होंने कहा कि वह कई बार अधिकारियों से मिल चुके हैं लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिलता रहा है.

आर्थिक संकट से जूझ रहा परिवार

धरने के दौरान विवेक मिश्रा ने अपनी आर्थिक स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि भुगतान न मिलने के कारण उनका परिवार गंभीर संकट से गुजर रहा है. बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो गई है, दैनिक खर्च चलाना मुश्किल हो गया है और बैंक खाता भी एनपीए की स्थिति में पहुंच गया है. उन्होंने कहा कि वर्षों से कार्यालयों के चक्कर लगाने के बावजूद न्याय नहीं मिला, जिसके चलते उन्हें आंदोलन का सहारा लेना पड़ा.

अभिलेखों में हेराफेरी का आरोप

प्रार्थना पत्र में विवेक मिश्रा ने आरोप लगाया है कि भुगतान संबंधी अभिलेखों में कूट रचित दस्तावेज तैयार कर धनराशि के गमन की कोशिश की गई है. उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसे कई साक्ष्य हैं जो कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को उजागर कर सकते हैं. उन्होंने दावा किया कि अमेठी ब्लॉक की विभिन्न ग्राम पंचायतों में हुए कार्यों से जुड़े कई दस्तावेज उनके आरोपों की पुष्टि कर सकते हैं. उन्होंने शासन और प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का किया उल्लेख

धरने के दौरान विवेक मिश्रा ने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात अलग दिखाई देते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि ग्राम विकास विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है और इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है. उन्होंने कहा कि यदि मामले की गंभीरता से जांच की जाए तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं.

वहीं इस मामले में खंड विकास अधिकारी बृजेश सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता का प्रार्थना पत्र प्राप्त हो गया है और उसे जांच के लिए अग्रसारित कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि संबंधित अभिलेखों की जांच की जा रही है तथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों और भुगतान से संबंधित तथ्यों की जांच की जा रही है. यदि जांच में कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

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About the author लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी

लोकेश कुमार त्रिपाठी साल 2024 से एबीपी लाइव के साथ जुड़े हैं. उत्तर प्रदेश के अमेठी की खबरों पर नजर रखते हैं.  पत्रकारिता में 12 वर्षों का अनुभव है. उन्होंने मध्यकालीन इतिहास में परास्नातक डिग्री एवं बी० एड० की डिग्री डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से प्राप्त किया है.
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Published at : 31 May 2026 04:26 PM (IST)
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