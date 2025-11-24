अमेठी DM के औचक निरीक्षण में लापरवाही उजागर, कई कर्मचारी निलंबित
Amethi News: अमेठी में जिलाधिकारी संजय चौहान ने SIR अभियान में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की. उन्होंने डिजिटलीकरण और प्रपत्र वितरण में ढिलाई बरतने पर आधा दर्जन कर्मचारियों को निलंबित कर दिया.
अमेठी जनपद में चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण यानि SIR अभियान की हकीकत उस वक्त सामने आ गई, जब जिलाधिकारी संजय चौहान ने अचानक तहसील अमेठी और ग्राम कोहरा में पहुंचकर डिजिटलाइजेशन और प्रपत्र वितरण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया. डीएम के इस निरीक्षण में भारी लापरवाही सामने आई. जिलाधिकारी संजय चौहान ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन से अधिक कर्मचारी को निलंबित कर दिया है. इसी के साथ कई कर्मचारी को चेतावनी और एक अधिकारी को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दिया है.
औचक निरीक्षण की शुरुआत
सोमवार को जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी संजय चौहान ने सबसे पहले तहसील अमेठी के सभागार में चल रहे डिजिटलाइजेशन कार्यक्रम का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने मौजूद कर्मचारियों, पर्यवेक्षकों और तकनीकी सहायकों से डेटा डिजिटलाइजेशन की मौजूदा स्थिति, प्रगति और आ रही समस्याओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली. इस दौरान डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने का बेहद महत्वपूर्ण चरण है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई अस्वीकार्य होगी. उन्होंने कहा कि समयबद्धता और पारदर्शिता इस अभियान का मूल आधार है.
ग्राम कोहरा में सामने आई लापरवाही
अमेठी तहसील सभागार से निकलकर डीएम सीधे अमेठी तहसील क्षेत्र के कोहरा प्राथमिक विद्यालय पहुंचे, जहां SIR कार्यों का रिव्यू किया जाना था. यहां पर डीएम ने घर-घर प्रपत्र वितरण की प्रगति, संग्रहण की स्थिति और डिजिटलाइजेशन की गति की जांच किया. निरीक्षण में स्पष्ट रूप से सामने आया कि प्रपत्र वितरण और डिजिटलाइजेशन कार्य बेहद धीमा और असंतोषजनक है. कई घरों तक प्रपत्र नहीं पहुंचे थे, कहीं अपूर्ण प्रपत्र जमा मिले, और कुछ स्थानों पर तकनीकी कर्मचारियों की अनुपस्थिति भी पाई गई. इस अव्यवस्था और लापरवाही पर डीएम नाराज़ हो गए और मौके पर ही कठोर कार्रवाई का निर्णय लिया.
डीएम की बड़ी कार्रवाई: कई कर्मचारी निलंबित
निरीक्षण में मिली अनियमितताओं के बाद जिलाधिकारी संजय चौहान ने कड़ा कदम उठाते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी कीर्ति सिंह, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, सफाई कर्मी और बीएलओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया. इसके साथ ही खंड विकास अधिकारी अमेठी बृजेश सिंह को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश जारी किया. वहीँ पर्यवेक्षक/लेखपाल को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई तय है.
अभियान की जिम्मेदारी का पुनर्वितरण
इसी बीच मुख्य विकास अधिकारी (CDO) सचिन कुमार सिंह ने स्थिति को सुधारने और SIR कार्य को गति देने के लिए खंड विकास अधिकारी प्रवीण कुमार को विशेष प्रभार सौंपा है. यह कदम इस उद्देश्य से उठाया गया है कि अमेठी ब्लॉक में पुनरीक्षण कार्य व्यवस्थित तरीके से तेज रफ्तार में आगे बढ़ सके.
अभियान का उद्देश्य और महत्व
जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान कहा कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिकतम सटीक, त्रुटिरहित और अद्यतन बनाना है. उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए, हर व्यक्ति का सही, अधिकृत और अपडेटेड विवरण मतदाता सूची में शामिल हो. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का मजबूत होना ही लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूती प्रदान करता है. यह विशेष अभियान 4 दिसंबर 2025 तक चलेगा. इस दौरान BLO घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित और वापस संग्रहित करेंगे.
जनता से अपील
अंत में जिलाधिकारी संजय चौहान ने जनपद वासियों से अपील की कि वे अपने-अपने गणना प्रपत्र को अवश्य भरें और समय पर BLO को उपलब्ध कराएं. उन्होंने कहा कि यह केवल एक सरकारी प्रक्रिया नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है.
