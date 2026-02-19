हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअमेठी हत्याकांड का खुलासा, चुनावी रंजिश में दोस्त बना दुश्मन, हथियार समेत आरोपी गिरफ्तार

अमेठी हत्याकांड का खुलासा, चुनावी रंजिश में दोस्त बना दुश्मन, हथियार समेत आरोपी गिरफ्तार

Amethi News: शनिवार की देर रात सुअर पालक शिव प्रसाद की की उसी के ट्यूबबेल पर निर्मम हत्या कर दी गई. घटना के अगले दिन रविवार को पुलिस को मामले की जानकारी हुई. जिसमे आज आरोपी को गिरफ्तार किया गया.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 19 Feb 2026 06:04 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के अमेठी में रविवार (15 फरवरी) को मोहनगंज थाना क्षेत्र के गांव लीही में शिव प्रसाद नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गयी थी. जिसका खुलासा आज पुलिस ने कर दिया. जिसमें महेश कुमार नामक युवक को गिरफ्तार किया है. हत्या की वजह चुनावी रंजिश सामने आई है. एसपी ने हत्यारोपी को पकड़ने के लिए पुलिस को 25 हजार रूपए का इनाम देने की घोषणा है.

घटना के एक दिन पहले मृतक अपने खेत में ट्यूबवेल पर सोने गया था. यह हत्या पूरी तरह से ब्लाइंड थी, जिसको लेकर पुलिस और परिजनों के पास कोई सुराग नहीं था. आरोपी के पास से हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किए हैं.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, पूरा मामला मोहनगंज थाना क्षेत्र के लीही गांव का है. शनिवार की देर रात सुअर पालक शिव प्रसाद की की उसी के ट्यूबबेल पर निर्मम हत्या कर दी गई.  घटना के अगले दिन रविवार को पुलिस को मामले की जानकारी हुई. जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज परिजनों की तहरीर पर अज्ञाक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया.

पुलिस ने तीन दिन गांव में किया कैम्प

ब्लाइंड मर्डर और परिजनों द्वारा किसी पर शंका न जाहिर करने के कारण सीओ दिनेश कुमार मिश्र और एसएचओ राकेश सिंह तीन दिनों तक गांव में कैम्प करते रहे और आज अलग-अलग माध्यमो से प्रकाश में आये बाइक सवार 35 वर्षीय युवक पूरे दुर्गा लीही के रहने वाले महेश कुमार पुत्र जगरूप को गिरफ्तार किया.

चुनावी रंजिश में हुई हत्या

पूछताछ में अभियुक्त महेश ने बताया कि दोनों पहले से परिचित थे और दोनो प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते थे जिस कारण मनमुटाव चल रहा था. घटना के दिन आरोपी महेश चौकीदार की ड्यूटी में थाने में तैनात था. देर रात करीब 12 बजे थाने के पिछले रास्ते से वह बाइक से निकला और मृतक के ट्यूबबेल पर पहुंच गया, जहां उसने लोहे की रॉड से शिव प्रसाद पर हमला कर दिया. इसी बीच बचाव में शिव प्रसाद ने उसकी उंगली दांतो से काट ली जिसके बाद महेश ने मड़हे में रखे कुल्हाड़ी और हँसिये से ताबड़तोड़ हमला कर उसे मौत की नींद सुला दिया.

घटना को अंजाम देकर महेश पास के ही नहर पर गया और कपड़े और जूते वहां फेंकने के बाद फिर ड्यूटी पर चला गया. घटना के प्रयुक्त कुल्हाड़ी,लोहे की सरिया और पर्स को पुलिस ने बरामद कर लिया है.

एसपी सवरणन टी ने करते हुए खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसके पास से हत्या में इस्तेमाल की कुल्हाड़ी और सरिया भी बरामद हुई है. इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करने वाले टीम को 25 हजार का इनाम दिया गया है.

Input By : अखिलेश मणि
और पढ़ें
Published at : 19 Feb 2026 06:04 PM (IST)
Tags :
Murder News Amethi News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमेठी हत्याकांड का खुलासा, चुनावी रंजिश में दोस्त बना दुश्मन, हथियार समेत आरोपी गिरफ्तार
अमेठी हत्याकांड का खुलासा, चुनावी रंजिश में दोस्त बना दुश्मन, हथियार समेत आरोपी गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ग्रेटर नोएडा के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ता तैनात
ग्रेटर नोएडा के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ता तैनात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा में सनसनीखेज वारदात, पेट्रोल भरवाकर फरार हुआ चालक, CCTV में कैद पूरी घटना
आगरा में सनसनीखेज वारदात, पेट्रोल भरवाकर फरार हुआ चालक, CCTV में कैद पूरी घटना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुरादाबाद में हाईवे चौड़ीकरण के लिए मजार पर चला बुल्डोजर, भारी पुलिस बल की तैनाती में कार्रवाई
मुरादाबाद में हाईवे चौड़ीकरण के लिए मजार पर चला बुल्डोजर, भारी पुलिस बल की तैनाती में कार्रवाई
Advertisement

वीडियोज

BPCL ने पहली बार Venezuela से तेल खरीदा, Energy Diplomacy का बड़ा कदम | Paisa Live
Galgotias की VIRAL PROFESSOR... Neha Singh के बारे में जानें सब कुछ | ABPLIVE
Shankaracharya Batuk Controversy: शंकराचार्य का एलान...योगी सरकार को नया पैगाम! | UP News | Yogi
ASSI : Movie Review एक ऐसी फिल्म जो हिला देगी, सोचने पर मजबूर करेगी |Taapsee Pannu | Anubhav Sinha
Tum se Tum Tak: 👄Anu के दुल्हन Look ने ढाये ग़ज़ब, Aryavardhan का है इंतज़ार #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही इस मुस्लिम देश के राष्ट्रपति ने तारिक रहमान के पास भेजा अपना बेटा, भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही इस मुस्लिम देश के राष्ट्रपति ने तारिक रहमान के पास भेजा अपना बेटा, भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
बिहार
BJP चाहती है बिहार में चालू हो दारू? शराबबंदी के बीच अब मुकेश सहनी का चौंकाने वाला दावा
BJP चाहती है बिहार में चालू हो दारू? शराबबंदी के बीच अब मुकेश सहनी का चौंकाने वाला दावा
इंडिया
Video: पीएम मोदी के सामने AI दिग्गजों की कोल्ड वॉर... कॉम्पटीटर्स ने एक-दूसरे को देखकर क्यों बना ली मुट्ठी?
Video: पीएम मोदी के सामने AI दिग्गजों की कोल्ड वॉर... कॉम्पटीटर्स ने एक-दूसरे को देखकर क्यों बना ली मुट्ठी?
बॉलीवुड
'वो कहीं खड़े हो जाएं तो 25-30 लाख मिल जाएंगे', गोविंदा के बैंकरप्ट होने की खबरों पर भांजे ने दिया रिएक्शन
गोविंदा के बैंकरप्ट होने की खबरों पर भांजे ने दिया रिएक्शन
क्रिकेट
टेबल टॉपर बनने की लड़ाई में श्रीलंका-जिम्बाब्वे में जबरदस्त टक्कर, ZIM को मिला 179 का लक्ष्य
टेबल टॉपर बनने की लड़ाई में श्रीलंका-जिम्बाब्वे में जबरदस्त टक्कर, ZIM को मिला 179 का लक्ष्य
इंडिया
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
इंडिया
Lawrence Bishnoi Gang: लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
शिक्षा
NCERT का डिजिटल इनोवेशन, बच्चों के लिए एआई टेक्नोलॉजी से लैस ‘ई मैजिक बॉक्स’ ऐप हुआ लॉन्च
NCERT का डिजिटल इनोवेशन, बच्चों के लिए एआई टेक्नोलॉजी से लैस ‘ई मैजिक बॉक्स’ ऐप हुआ लॉन्च
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget