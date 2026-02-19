अमेठी हत्याकांड का खुलासा, चुनावी रंजिश में दोस्त बना दुश्मन, हथियार समेत आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के अमेठी में रविवार (15 फरवरी) को मोहनगंज थाना क्षेत्र के गांव लीही में शिव प्रसाद नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गयी थी. जिसका खुलासा आज पुलिस ने कर दिया. जिसमें महेश कुमार नामक युवक को गिरफ्तार किया है. हत्या की वजह चुनावी रंजिश सामने आई है. एसपी ने हत्यारोपी को पकड़ने के लिए पुलिस को 25 हजार रूपए का इनाम देने की घोषणा है.

घटना के एक दिन पहले मृतक अपने खेत में ट्यूबवेल पर सोने गया था. यह हत्या पूरी तरह से ब्लाइंड थी, जिसको लेकर पुलिस और परिजनों के पास कोई सुराग नहीं था. आरोपी के पास से हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किए हैं.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, पूरा मामला मोहनगंज थाना क्षेत्र के लीही गांव का है. शनिवार की देर रात सुअर पालक शिव प्रसाद की की उसी के ट्यूबबेल पर निर्मम हत्या कर दी गई. घटना के अगले दिन रविवार को पुलिस को मामले की जानकारी हुई. जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज परिजनों की तहरीर पर अज्ञाक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया.

पुलिस ने तीन दिन गांव में किया कैम्प

ब्लाइंड मर्डर और परिजनों द्वारा किसी पर शंका न जाहिर करने के कारण सीओ दिनेश कुमार मिश्र और एसएचओ राकेश सिंह तीन दिनों तक गांव में कैम्प करते रहे और आज अलग-अलग माध्यमो से प्रकाश में आये बाइक सवार 35 वर्षीय युवक पूरे दुर्गा लीही के रहने वाले महेश कुमार पुत्र जगरूप को गिरफ्तार किया.

चुनावी रंजिश में हुई हत्या

पूछताछ में अभियुक्त महेश ने बताया कि दोनों पहले से परिचित थे और दोनो प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते थे जिस कारण मनमुटाव चल रहा था. घटना के दिन आरोपी महेश चौकीदार की ड्यूटी में थाने में तैनात था. देर रात करीब 12 बजे थाने के पिछले रास्ते से वह बाइक से निकला और मृतक के ट्यूबबेल पर पहुंच गया, जहां उसने लोहे की रॉड से शिव प्रसाद पर हमला कर दिया. इसी बीच बचाव में शिव प्रसाद ने उसकी उंगली दांतो से काट ली जिसके बाद महेश ने मड़हे में रखे कुल्हाड़ी और हँसिये से ताबड़तोड़ हमला कर उसे मौत की नींद सुला दिया.

घटना को अंजाम देकर महेश पास के ही नहर पर गया और कपड़े और जूते वहां फेंकने के बाद फिर ड्यूटी पर चला गया. घटना के प्रयुक्त कुल्हाड़ी,लोहे की सरिया और पर्स को पुलिस ने बरामद कर लिया है.

एसपी सवरणन टी ने करते हुए खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसके पास से हत्या में इस्तेमाल की कुल्हाड़ी और सरिया भी बरामद हुई है. इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करने वाले टीम को 25 हजार का इनाम दिया गया है.