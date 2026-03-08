अलीगढ़: चोरी के ऑटो में जश्न पड़ा भारी, CCTV में लहराता दिखा टेंपो, 2 शातिर चोर गिरफ्तार

अलीगढ़ में अपराध पर लगाम लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे 'ऑपरेशन प्रहार' के तहत इगलास पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने ऑटो चोरी के एक ऐसे मामले का हैरतअंगेज खुलासा किया है, जिसमें चोरों की अपनी ही खुशी उनके लिए मुसीबत बन गई. चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद जश्न मनाने के इरादे से वे ऑटो को सड़क पर 'लहराते' हुए ले जा रहे थे. उनकी यह संदिग्ध 'मस्ती' सीसीटीवी में कैद हो गई और वे पुलिस के हत्थे चढ़ गए.

इगलास थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार यादव के अनुसार, 3 मार्च 2026 को मोहल्ला बाल्मीक (कस्बा इगलास) निवासी देवेंद्र सिंह ने थाने में शिकायत दी थी. उन्होंने बताया था कि 28 फरवरी की रात लगभग 1 बजे गोंडा रोड स्थित एक मेडिकल स्टोर के पास से उनका टैम्पो (रजिस्ट्रेशन नंबर UP81ET7812) चोरी हो गया है. पुलिस ने तत्काल अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कई टीमों का गठन किया.

CCTV में दिखा लहराता ऑटो और खुल गया राज

मामले की तह तक जाने के लिए उपनिरीक्षक गंगाराम गंगवार और उनकी टीम ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए. इसी दौरान फुटेज में एक संदिग्ध ऑटो चालक दिखाई दिया, जो हर मोड़ पर वाहन को खतरनाक तरीके से लहराते और आगे-पीछे करते हुए चला रहा था.

गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कुबूल किया कि उन्होंने ऑटो बेचने के बाद मिलने वाले पैसों से खूब मस्ती करने का प्लान बनाया था. इसी खुशी में वे झूमते हुए ऑटो चला रहे थे. पुलिस की पैनी नजर ने इसी असामान्य ड्राइविंग को नोट किया और सीसीटीवी की मदद से उनके भागने के रास्तों का अंदाजा लगा लिया.

जंगल के पास घेराबंदी और गिरफ्तारी

फुटेज और सुरागों के आधार पर पुलिस टीम ने 7 मार्च 2026 की शाम करीब 6:50 बजे ग्राम चंदफरी के जंगल क्षेत्र में (बंबा के पास) घेराबंदी की. मौके से पुलिस ने तीन पहिया वाहन के साथ दो संदिग्धों को धर दबोचा. पकड़े गए युवकों की पहचान पुनीत (21 वर्ष, निवासी चूहरपुर, थाना गभाना) और मुख्तयार उर्फ अवी खां (22 वर्ष, निवासी लालपुर, थाना इगलास) के रूप में हुई है. पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी का तीन पहिया वाहन (रजिस्ट्रेशन नंबर UP81DT0416) और दो अवैध चाकू बरामद किए हैं.

अवैध हथियार मिलने पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ चोरी की धाराओं के साथ-साथ आर्म्स एक्ट (धारा 4/25) के तहत भी अलग से मुकदमा दर्ज कर लिया है. अब उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करने की विधिक कार्यवाही की जा रही है.