अल्मोड़ा जिले के रानीखेत क्षेत्र से सामने आया गुमशुदगी का रहस्यमय मामला आखिरकार सुलझ गया है. कई दिनों से लापता चल रहे मनोज कुमार को पुलिस ने दिल्ली से सकुशल बरामद कर लिया है. पन्याली के पास जंगल में स्कूटी मिलने के बाद पुलिस को किसी अनहोनी की आशंका थी और लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा था, लेकिन जांच में पूरा मामला एक सुनियोजित ड्रामा निकला.



दरअसल, 9 दिसंबर 2025 को रानीखेत कोतवाली में मनोज की पत्नी ने उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. महिला ने पुलिस को बताया था कि 8 दिसंबर को मनोज नैनीताल जाने की बात कहकर घर से निकले था. इसके बाद पन्याली के पास जंगल मार्ग में उसकी स्कूटी सड़क से नीचे गिरी हुई मिली, जिससे दुर्घटना या जंगली जानवर के हमले की आशंका जताई गई थी.

मनोज ने खुद रचा था गुमशुदगी का षड्यंत्र

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी अल्मोड़ा ने चार विशेष पुलिस टीमों का गठन किया. जंगल क्षेत्र में व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया और तकनीकी साक्ष्यों को खंगाला गया. जांच के दौरान पुलिस के सामने चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. पुलिस को पता चला कि मनोज ने जानबूझकर अपनी गुमशुदगी का नाटक रचा था.

घर से इंटरव्यू देने जाने की बात कह कर निकला था शख्स

जांच में सामने आया कि मनोज ने अपनी शिक्षिका पत्नी से यह कहकर घर छोड़ा था कि वह नैनीताल में एक बैंक शाखा के साक्षात्कार में जा रहा है, जबकि ऐसा कोई साक्षात्कार निर्धारित ही नहीं था. अपनी योजना के तहत उसने पन्याली के जंगल क्षेत्र में स्कूटी को सड़क से नीचे फेंक दिया, ताकि यह लगे कि वह किसी हादसे का शिकार हो गया है. इसके बाद वह पहले से तय योजना के अनुसार अपने दोस्तों की कार से दिल्ली पहुंच गया और मोबाइल फोन बंद कर लिया.

पुलिस ने मनोज को दिल्ली से किया बरामद

कोतवाल अशोक धनकड़ और एसएसआई कमाल हसन ने बताया कि नैनीताल के सीसीटीवी कैमरों की जांच में साफ हो गया कि मनोज वहां पहुंचा ही नहीं था. बैंक शाखाओं से भी इस बात की पुष्टि हुई कि किसी साक्षात्कार का आयोजन नहीं था. इस बीच पुलिस ने अपहरण का मुकदमा भी दर्ज कर लिया था. लगातार तकनीकी निगरानी के बाद पुलिस ने मनोज को दक्षिण दिल्ली के बिजवासन इलाके में एक कमरे से बरामद कर लिया और उसे सुरक्षित उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया.



सूत्रों के अनुसार, मनोज जनवरी 2019 में परिजनों को बिना बताए प्रेम विवाह कर चुका था, जबकि फरवरी 2019 में परिवार ने उसकी दूसरी शादी करा दी थी. दोनों शादियों से एक-एक बच्चा है. दोहरी शादी, पारिवारिक जिम्मेदारियां और छिपे सच के दबाव के चलते वह लंबे समय से मानसिक तनाव में था, जिसके कारण उसने यह पूरा नाटक रचा.