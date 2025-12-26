अलीगढ़: खेत में खड़ी लावारिश कार में मिले दो युवकों के शव, हत्या के शक में पुलिस की जांच शुरू

अलीगढ़ की कोतवाली खेर क्षेत्र की बरखा पुलिस चौकी स्थित उदयपुर मार्ग पर सुनसान जंगल में खड़ी एक के अंदर दो अज्ञात युवकों की लाश मिलने से सनसनी फैल गई. स्थानीय लोगों की सूचना पर एसएसपी नीरज कुमार जादौन सहित इलाका थानाअध्यक्ष भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया. पुलिस नें लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. एसएसपी ने हत्याकांड के खुलासे और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमें गठित की है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह मामला कोतवाली खेर क्षेत्र स्थित उदयपुर मार्ग का है. यहां सोमना रोड पर स्थित उदयपुर गांव के पास दोपहर करीब दो बजे काले रंग की एक कार खड़ी थी. इस दौरान खेतों में काम करने वाले ग्रामीणों ने पहले तो कार को किसी प्रॉपर्टी डीलर की समझा और शाम पांच बजे तक कार खेतों में यूं ही लावारिस खड़ी रही.

ग्रामीणों ने पुलिस को दी कार में लाश मिलने की सूचना

इसके बाद ग्रामीणों ने कार के पास जाकर देखा. तो कार के शीशे प्लास्टिक के बोरों ढके थे और कार को बाहर से लॉक किया गया था. वही कार के अंदर ड्राइवर के बगल वाली सीट पर एक लाश पड़ी थी. जबकि दूसरी लाश उसके पीछे वाली सीट पर पड़ी थी. ग्रामीणों ने लाश मिलने की सूचना स्थानीय पुलिस को दी.

कार नंबर से हुई मृतकों की शिनाख्त

पुलिस ने कार का शीशा तोड़कर दोनों शवों को बाहर निकाला. मृतकों की गर्दन के आसपास गहरी चोट के निशान मौजूद थे और खून बह रहा था. इस पर पुलिस नें अंदेशा जताया गया कि दोनों के कम से कम दो-दो गोलियां मारी गई है. कार नंबर के आधार पर दोनों मृतकों की पहचान कोतवाली बन्नादेवी क्षेत्र के ताजपुर रसूलपुर गांव निवासी 32 वर्षीय युवक बॉबी व 24 वर्षीय युवक उसके दोस्त मोहित के रूप में हुई. परिजनों को मामले की सूचना दे दी गई है.

पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजा

एसपी ट्रैफिक प्रवीण कुमार यादव ने बताया कि करीब 5:00 बजे 112 नंबर पर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि बरखा पुलिस चौकी थाना खैर क्षेत्र अंतर्गत उदयपुर मार्ग स्थित खेतों में एक काले रंग की कार ड्राइवर सहित खड़ी हुई है. तत्काल थाना अध्यक्ष के द्वारा मौके पर पहुंचकर देखा गया कि कार के अंदर दो संदिग्ध युवकों की डेडबॉडी पड़ी हुई थी. उन्होंने कहा कि दोनों युवकों की लाश को बाहर निकालते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले में आगे की कार्रवाई प्रचलित है.