'सम्मान से बुला रहे हैं वरना समन से भी', कुमार विश्वास की बात पर सीएम योगी लगाने लगे ठहाके

राजधानी लखनऊ में भारत रत्न पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर खास कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ समेत प्रदेश के कई बड़े बीजेपी नेता शामिल हुए, वहीं मंच से कुमार विश्वास ने पूरा समां बांधा और हास्य व व्यंग्य के ज़रिए जमकर चुटकियां ली, जिन पर लोग ठहाके लगाते नजर आए.

कुमार विश्वास ने कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ को संबोधित करते हुए कहा कि "एक-आध बार तो मैंने प्रयास किया मैं यहां से बच जाऊं...जहां दूसरी जगह ठीक-ठाक सामान हो वहां चला जाऊं.. लेकिन, जब इनकी नहीं चलती तो ये महाराज जी (योगी आदित्यनाथ) का नाम ले देते कि वो आएंगे आप देख लीजिए. तो मुझे लगता है महाराज जी का शासन है 'सम्मान' से बुला रहे चले जाओ वरना 'समन' से भी बुला ही सकते हैं.."

सीएम योगी ने नहीं रोक पाए हंसी

कुमार विश्वास की ये बाद सुनकर कार्यक्रम में मौजूद तमाम लोग ठहाके लगाकर हँसने लगे तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और वो भी मुस्कुराने लगे. कुमार विश्वास ने आगे भी अपने चुटकीले अंदाज में बोलते चले गए.

'योगी दुष्ट को भी मोक्ष दे देते हैं..'

उन्होंने कहा कि "हमारे मुख्यमंत्री पर इतनी चर्चा होती है पूरे देश में..लोग कहते हैं कि वो तो संत है.. पीठाधीश्वर है.. और हमारे यहां जो घटनाएं होती रहती हैं अपराध मुक्त जो प्रदेश हुआ..तो मैंने लोगों से कहा कि संतों का काम ही होता है.. दो प्रकार संत हैं. एक प्रकार के संत वो हैं जिनसे सज्जन व्यक्ति मिलता है और मिलते ही मोक्ष का प्राप्त करता है...एक हमारे महाराज जी हैं दुष्ट व्यक्ति दिखता है.. मिलता है.. और फिर मोक्ष को प्राप्त करता है. दोनों प्रकार से साधन संपन्न है."

कुमार विश्वास ने अटल-आडवाणी युग से सीएम योगी तक बीजेपी के सफर का जिक्र कर कहा कि अटल जी कहते थे कि आपके घर कोई कूड़ा करकट फेंके तो आप स्वयं साफ कर दो. मोदी-राजनाथ जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर में जो कूड़ा फेंके उससे खुद ही साफ कराओ और मुख्यमंत्री जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर कोई कूड़ा फेंके तो कूड़े को भी साफ करो.

