अलीगढ़ में खाकी शर्मसार, रेप पीड़िता से सिपाही ने की संबंध बनने की मांग, एसएसपी ने लिया एक्शन
Aligarh News: थाना क्वार्सी क्षेत्र की नगला पटवारी चौकी में तैनात एक मुख्य आरक्षी इमरान खान पर महिला ने शारीरिक संबंधन बनाने की मांग का आरोप लगाया है. सिपाही को निलंबित कर दिया गया है.
अलीगढ़ में फरियाद लेकर थाने पहुंची एक रेप पीड़िता महिला से सिपाही ने संबंध बनाने की डिमांड की. पीड़िता ने इसकी शिकायत अलीगढ़ एसएसपी से की, जिसके एसएसपी ने आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया है. साथ ही आरोपी पर केस दर्ज करने की बात कही जा रही है.
दरअसल, पूरा मामला जिला अलीगढ़ जिले के थाना क्वार्सी क्षेत्र से सामने आया है. एक महिला ने थाना क्वार्सी क्षेत्र की नगला पटवारी चौकी में तैनात एक मुख्य आरक्षी जिसका नाम इमरान है, पर महिला ने मदद के बदले उसकी आबरू का सौदा करने का आरोप लगाया है. पीड़िता की शिकायत के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी सिपाही इमरान खान को निलंबित कर दिया है और उसके खिलाफ विभागीय जांच के साथ-साथ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है.
होटल में मिलने का बनाया दबाव
क्वार्सी थाना क्षेत्र की एक महिला ने एसएसपी को दी गई शिकायत में बताया कि उसने जीशान नामक युवक के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी. इस शिकायत की जांच के नाम पर नगला पटवारी चौकी पर तैनात मुख्य आरक्षी इमरान खान ने अभद्र व्यवहार किया. महिला के अनुसार, आरोपी ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए संपर्क किया और ‘प्राइवेट फोटो’ भेजने की मांग की. इतना ही नहीं, उसने ईद के कपड़े दिलाने के बहाने होटल में मिलने का दबाव भी बनाया.
'मदद चाहिए तो मेरे साथ सोना पड़ेगा'
पीड़िता के मुताबिक, आरोपी सिपाही ने न सिर्फ अश्लील प्रस्ताव दिए बल्कि धर्म का हवाला देते हुए उसे मानसिक रूप से दबाव में लेने की कोशिश भी की. महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी ने कहा— “तू भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूं. तुझे मेरे कमरे पर आकर सोना पड़ेगा, तभी तेरे केस में कार्रवाई होगी, वरना तुझे ही जेल भेज दूंगा.” पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे कसम देकर चुप रहने की धमकी भी दी और कहा कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसके खिलाफ ही कार्रवाई कर दी जाएगी.
सबूत के तौर पर सौंपी रिकॉर्डिंग
महिला ने हिम्मत जुटाकर पूरे मामले की शिकायत एसएसपी से की और आरोपी सिपाही के साथ हुई अश्लील बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सबूत के तौर पर सौंपी. रिकॉर्डिंग में कथित रूप से आरोपी द्वारा किए गए आपत्तिजनक संवाद दर्ज हैं, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया.
एसएसपी का सख्त एक्शन
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी अलीगढ़ ने बिना देर किए तत्काल प्रभाव से आरोपी मुख्य आरक्षी इमरान खान को निलंबित कर दिया. साथ ही थाना क्वार्सी में उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है. जांच में दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें बर्खास्तगी तक की कार्रवाई संभव है.
इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली और छवि पर सवाल खड़े हो गए हैं. जिस विभाग पर आम जनता की सुरक्षा और न्याय दिलाने की जिम्मेदारी होती है, वहीं अगर उसके कर्मचारी इस तरह के कृत्यों में शामिल पाए जाते हैं, तो यह न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि समाज के विश्वास के लिए भी बड़ा खतरा बन जाता है.
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Source: IOCL