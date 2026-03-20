नोएडा में आंधी-तूफान ने मचाई तबाही, 20 से ज्यादा खंभे टूटे, कई गांवों की बिजली हुई गुल

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में बुधवार (18 मार्च) से चल रही आंधी और बारिश की वजह से कई गांवों में बिजली की सप्लाई भी प्रभावित हुई है. दादरी क्षेत्र के कई गांव में पूरे दिन बिजली गायब रही. जिससे लोगों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है. कई लोगों के इन्वर्टर भी जवाब दे गए. इसके अलावा दादरी, रबूपुरा और जेवर क्षेत्र में पोल टूटने से बिजली की सप्लाई भी प्रभावित हुई है.

गुरुवार (19 मार्च) को भी एनसीआर में बारिश और आंधी चली. सुबह से चल रही ठंड़ी हवा के बीच बाइक सवार स्वेटर में भी दिखाई दिए. दरअसल, बारिश और ठंडी हवा चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है. मौसम में ठंड़क बढ़ने से मौसम में बदलावा देखने को मिला है. बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ देर शाम तेज हवाएं चलने लगीं और बारिश शुरू हो गई. पूरे दिन रुक-रुक कर हुई तेज हवा के साथ बारिश से मौसम सुहावना हो गया है.

आंधी-बारिश की वजह से 20 से अधिक बिजली के खंबे टूटे

शहर में तेज आंधी तूफान आने से बिजली के पोल टूटने के मामले में भी सामने आए है. दादरी में बुधवार से जारी आंधी और बारिश की वजह से 20 से अधिक बिजली के खंबे टूट गए, जिससे दो दर्जन से अधिक गांव की बिजली सप्लाई बाधित हो गई.

उधर, बिजली विभाग की टीम ने जगह-जगह मरम्मत कार्य शुरू कराकर चार-पांच घंटे में सप्लाई दोबारा चालू कर दी है. दरअसल, कई पेड़ गिरने की वजह से उनकी चपेट में आकर बिजली की लाइन के खंभे भी टूट गए. अधिशासी अभियंता अश्वनी कुमार ने बताया कि आंधी तूफान के कारण करीब दो दर्जन से अधिक गांव की बिजली सप्लाई बाधित हो गई थी. तीन-चार घंटे लाइन पर काम करने के बाद सप्लाई चालू कर दी गई है.

कई गांवों में गेहूं की फसल को भी पहुंची क्षति

ग्रेटर नोएडा में तेज आंधी और बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है. क्षेत्र के कई गांवों में गेहूं की फसल को भी क्षति पहुंची है. जिसकी वजह से किसानों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है. दादरी निवासी दिनेश ने बताया कि बारिश की वजह से पूरे दिन क्षेत्र में बिजली कटौती की गई है.