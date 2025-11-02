अलीगढ़: पुलिस ने दो जालसाजों को किया गिरफ्तार, रिश्तेदार बनकर लोगों से करते थे ठगी

अलीगढ़ पुलिस ने दो जालसाजों को गिरफ्तार किया है, यह लोग रिश्तेदार बनकर भोले-भाले लोगों को अपना शिकार बनाते थे. पुलिस के अनुसार आरोपियों ने दर्जन भर लोगों को शिकार बनाया है, पुलिस दो दर्जनभर से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपियों तक पहुंच पाई है.

पुलिस के अनुसार अपराधियों का कनेक्शन न सिर्फ अलीगढ़ बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ देश के अन्य राज्यों से भी सामने आया है. आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते थे. कांड करने वाले दो नटवरलाल सगे भाई है और इन दोनों के द्वारा ही इन वारदातों को अंजाम दिया जाता था. इगलास पुलिस ने इन आरोपियों को तलाश लिया और उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया है.

पीड़ित से 50 हजार छीन कर भागे आरोपी

जानकारी के अनुसार दिनांक 24 अक्टूबर 2025 को आरोपी शिव कुमार उर्फ शिवा पुत्र प्रकाश व राहुल पुत्र प्रकाश निवासी महातिया मोहल्ला गौशाला के पास ग्राम छयाँसा थाना छयाँसा तहसील बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद हरियाणा ने पीड़ितों को खुले हुए रुपये के बदले बंधे हुए रूपये देने की बात कहकर व रिश्तेदारी का हवाला देकर 50 हजार रुपये छीन कर फरार हो गये थे.

नकदी व वारदात में प्रयुक्त कार बरामद

इस मामले में इगलास पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी. पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस को इनके कब्जे से दो चाकू, ट्रैक्टर का एक हुच, घटना में प्रयुक्त एक गाड़ी व 40,000/- रुपये बरामद हुए हैं.

क्या कहते हैं कोतवाल इगलास?

कोतवाल नरेंद्र कुमार के मुताबिक, उपरोक्त दोनों आरोपी सगे भाई हैं जिन पर एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और अंतर जनपदीय गैंग के रूप में यह लोग काम कर रहे थे. इन पर गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई हो चुकी है. यह भोली वाली जनता को साइकोलॉजिकल तरीके से उसका उत्पीड़न करते और फिर उसके बाद लूट व चोरी जैसी घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते. इस घटना के खुलासे के लिए पुलिस टीम के द्वारा दर्जनभर सीसीटीवी खंगाले गए, तब आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

