हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअलीगढ़: मंदिर की दीवार पर 'आई लव मोहम्मद' लिखने वालों पर एक्शन, 4 आरोपी गिरफ्तार

अलीगढ़: मंदिर की दीवार पर 'आई लव मोहम्मद' लिखने वालों पर एक्शन, 4 आरोपी गिरफ्तार

UP News: अलीगढ़ में मंदिर की दीवारों पर धार्मिक नारे लिखने के मामले में पुलिस ने 4 आोरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों ने बदले की भावना से यह कृत्य किया था.

By : खालिक अंसारी, अलीगढ़ | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 30 Oct 2025 08:20 PM (IST)
Preferred Sources

अलीगढ़ में पुलिस की तत्परता से साम्प्रादायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश नाकाम हुई. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश में पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उक्त आरोपियों ने मंदिर की दीवार 'आई लव मोहम्मद' लिखकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की थी.

दरअसल, थाना लोधा इलाके के दो गांव बुलाकगढ़ी और भगवानपुर गांव के चार मंदिरों पर कुछ दिन पूर्व "आई लव मोहम्मद" का स्लोगन लिखने वाले सनसनीखेज मामला सांमने आया था. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज सिंह जादौन ने खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं एक आरोपी युवक राहुल फरार है. फरार आरोपी की तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई है.

साजिश के तहत मंदिर की दीवार पर लिखा था स्लोगन

बताया जाता है कि मुकदमेबाजी को लेकर युवकों के द्वारा मंदिर की दीवारों पर आई लव मोहम्मद स्लोगन लिखा था जिससे मुस्लिम युवकों को फंसाया जा सके और पुराने मुकदमे में समझौता हो सके. पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं एक आरोपी अभी पुलिस की सलाखों से दूर है.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ नीरज सिंह जादौन ने कहा कि 25 अक्टूबर 2025 को थाना लोधा क्षेत्र के निकटवर्ती दो गांव बुलाक गढ़ी और भगवानपुर से पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि चार मंदिरों की दीवारों पर धार्मिक नारे लिख दिए गए हैं. पुलिस ने सभी चारों मंदिरों की दीवारों पर लिखे गए धार्मिक नारों को मिटवाते हुए मामला दर्ज किया गया था.

पुलिस ने इन्हें किया गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम बुलाक गढ़ी गांव निवासी जीशान्त समेत भगवानपुर गांव निवासी तीन आरोपी अभिषेक, आकाश और दिलीप है. पुलिस टीमों द्वारा सभी आरोपियों से की गईं पूछताछ और साक्षयों समेत सीसीटीवी फुटेज व सीडीआर मौजूद थी. जहां चारों मंदिरों की दीवारों पर लिखे गए हर एक धार्मिक नारे पुलिस जांच में मिस्टेक पाई गई. पुलिस टीमों नें इन सभी तथ्यों और ग्रामीणों से वार्ता कर थाने में पुराने रिकॉर्ड खंगालते हुए घटना का खुलासा किया. 

खुलासे से पहले पुलिस के हाथ लगे थे अहम सुराग

एसएसपी नें बताया कि इस खुलासे से पहले पुलिस को दो अहम सुराग हाथ लगे. जहां जनवरी 2024 को गुल मोहम्मद के परिवार के लोगों के साथ गांव के ही मुकेश के परिवार के साथ झगड़ा हुआ था. जिस मामले में पुलिस की तरफ से थाने पर मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस नें 15 लोगों के खिलाफ चार्ज शीट लगाई थी. 

इसके बाद सितंबर 2025 को मुस्तकीम का गांव के ही जीशान्त से झगड़ा हुआ था. जिस झगड़े में दोनों पक्षों के लोगों को चोट आई थी. जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ थाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया था. पुलिस नें इस मामले में भी दोनों पक्षों के खिलाफ जांच करते हुए चार्जशीट लगाई थी.

एसएसपी नीरज सिंह जादौन ने बताया कि गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों में जीशान्त का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो मुकदमा मुस्तकीम के खिलाफ लिखा गया है. उस मुकदमे में फैसला हो जाए. वहीं इस मामले फरार पांचवे आरोपी राहुल नें भी इनका साथ दिया था. क्योंकि राहुल के पिता का भगवानपुर गांव निवासी गुल मोहम्मद से मकान को लेकर विवाद चल रहा था. जो विवादित मकान मंदिर के पास ही स्थित है. जिस मंदिर की दीवारों पर धार्मिक नारे लिखे गए थे. 

ऐसे में इन सभी आरोपियों का मानना था कि मंदिर की दीवारों पर धार्मिक नारे लिखने से पुलिस तत्काल कार्रवाई करते हुए उनके विरोधियों को गिरफ्तार कर लेगी जिससे इनका व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा.

और पढ़ें
Published at : 30 Oct 2025 08:15 PM (IST)
Tags :
Aligarh Police UP NEWS Aligarh News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राष्ट्रपति ने दी नए CJI के नाम को मंजूरी, जस्टिस सूर्य कांत बनेंगे भारत के 53वें चीफ जस्टिस
राष्ट्रपति ने दी नए CJI के नाम को मंजूरी, जस्टिस सूर्य कांत बनेंगे भारत के 53वें चीफ जस्टिस
महाराष्ट्र
पवई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस पर चलाई थी गोली
पवई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस पर चलाई थी गोली
क्रिकेट
Rishabh Pant ने विराट की जर्सी पहन कर किया कमबैक! 'किंग कोहली' से छिन गया '18 नंबर'?
ऋषभ पंत ने विराट की जर्सी पहन कर किया कमबैक! 'किंग कोहली' से छिन गया '18 नंबर'?
विश्व
क्या एलियंस ने ली अमेरिकी एयरफोर्स बेस में काम कर रहे 3 लोगों की जान? जानें ये मौतें क्यों बन गईं अबूझ पहेली
क्या एलियंस ने ली अमेरिकी एयरफोर्स बेस में काम कर रहे 3 लोगों की जान? जानें ये मौतें क्यों बन गईं अबूझ पहेली
Advertisement

वीडियोज

एक दीवाने की दीवानियत और सनम तेरी कसम की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे का इंटरव्यू
हर्षवर्धन राणे ने खुलासा किया कि उन्होंने एक दीवाने की दीवानियत के प्रमोशन के लिए वायरल वैन को क्यों चुना
Harshvardhan Rane Interview || एक दीवाने की दीवानियत | सोनम बाजवा | भाई-नेपोटिस्म , अगली फिल्म और बहुत कुछ
Investors के लिए खुशखबरी – TER और Brokerage charge में बड़ी कटौती की तैयारी| Paisa Live
अब Unknown number से आने वाली call पर दिखेगा नाम! TRAI और DOT की नई Caller ID सुविधा से घटेगा fraud|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राष्ट्रपति ने दी नए CJI के नाम को मंजूरी, जस्टिस सूर्य कांत बनेंगे भारत के 53वें चीफ जस्टिस
राष्ट्रपति ने दी नए CJI के नाम को मंजूरी, जस्टिस सूर्य कांत बनेंगे भारत के 53वें चीफ जस्टिस
महाराष्ट्र
पवई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस पर चलाई थी गोली
पवई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस पर चलाई थी गोली
क्रिकेट
Rishabh Pant ने विराट की जर्सी पहन कर किया कमबैक! 'किंग कोहली' से छिन गया '18 नंबर'?
ऋषभ पंत ने विराट की जर्सी पहन कर किया कमबैक! 'किंग कोहली' से छिन गया '18 नंबर'?
विश्व
क्या एलियंस ने ली अमेरिकी एयरफोर्स बेस में काम कर रहे 3 लोगों की जान? जानें ये मौतें क्यों बन गईं अबूझ पहेली
क्या एलियंस ने ली अमेरिकी एयरफोर्स बेस में काम कर रहे 3 लोगों की जान? जानें ये मौतें क्यों बन गईं अबूझ पहेली
साउथ सिनेमा
व्हाइट ऑफ शोल्डर टॉप और ब्लैक स्कर्ट में रश्मिका मंदाना ने दिए सिजलिंग पोज, तस्वीरें कर देंगी घायल
व्हाइट ऑफ शोल्डर टॉप और ब्लैक स्कर्ट में रश्मिका मंदाना ने दिए सिजलिंग पोज
बिहार
दुलारचंद यादव की हत्या पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'वो लोग मुर्दाबाद-मुर्दाबाद…'
दुलारचंद यादव की हत्या पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'वो लोग मुर्दाबाद-मुर्दाबाद…'
हेल्थ
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच आंखों की सेहत कैसे रखें बेहतर, जाने बचाव के स्मार्ट टिप्स
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच आंखों की सेहत कैसे रखें बेहतर, जाने बचाव के स्मार्ट टिप्स
शिक्षा
AI Technology in Schools: अब तीसरी क्लास से ही बच्चे सीखेंगे AI, शिक्षा मंत्रालय ने किया बड़ा ऐलान
अब तीसरी क्लास से ही बच्चे सीखेंगे AI, शिक्षा मंत्रालय ने किया बड़ा ऐलान
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Embed widget