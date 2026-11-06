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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडAMU को 8 साल बाद मिली छात्र संघ यूनियन, चुनाव के दौरान छात्रों में खूब दिखा था उत्साह

AMU को 8 साल बाद मिली छात्र संघ यूनियन, चुनाव के दौरान छात्रों में खूब दिखा था उत्साह

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में करीब 8 साल बाद हुए छात्र संघ के चुनाव बाद छात्रों को नई यूनियन मिल गई. एएमयू छात्रसंघ चुनाव के नतीजों 5 नवंबर को देर रात घोषित कर दिए गए.

Written By : खालिक अंसारी, अलीगढ़ |  Updated at : 06 Nov 2026 11:30 AM (IST)
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अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव होने के बाद आज ही छात्रों को नई यूनियन मिल गई. छात्रसंघ चुनाव को लेकर छात्रों की ओर से कई बार धरना प्रदर्शन किए गए, तब कहीं जाकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव कराने की मांग को माना है. एएमयू में 5 नवंबर को छात्रसंघ चुनाव हुए.

वहीं छात्रसंघ चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों पर छात्रों का उत्साह देखने लायक था. मतदान केंद्र पर शाम 5 बजे तक 74.65 प्रतिशत कैंपस के अंदर व  विमेंस कॉलेज में 62.5% मतदान रहा. वहीं, एबीके गर्ल्स यूनियन स्कूल को काउंटिंग के लिए निर्धारित किया गया था. बाबे सय्यद गेट के बाहर व पुरानी चुंगी व सर्किल सहित अन्य गेटों पर पीएसी बल व आरएएफ तैनात किया गया था. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सभी गेटों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से अतिरिक्त पुलिस बल्कि तैनाती भी की गई थी.

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छात्रसंघ चुनाव के नतीजों ने सभी को चौंकाया

वही देर रात तक जब नतीजे आए तो नतीजे चौंकाने वाले थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की रिवायत है जो छात्र चुनाव से पहले होने वाली स्पीच में दम खम के साथ अपनी फाइनल स्पीच देते हैं उन्ही छात्रों की जीत निश्चित हो जाती है और यह बात छात्रों के मन में होती है आखिर बोलने वाला प्रत्याशी कैसा है इसी बात को तारीखी बात मानते हुए छात्रों के द्वारा अलग-अलग प्रत्याशियों के लिए बंपर वोटिंग की थी लेकिन चुनाव धीरे-धीरे हर मोड़ पर बदलता है और यह बात जाहिर हुई परिणाम आने के बाद देर रात वोटिंग की गिनती पूरी हुई तो परिणाम चौंकाने वाले थे जिसमे

एएमयू छात्रसंघ चुनाव के नतीजों में नौमान अशरफ अध्यक्ष, नशरा नईम उपाध्यक्ष और मोहम्मद हमदान सचिव पद के लिए चुने गए है. छात्रसंघ की वापसी से छात्रों में जबरदस्त उत्साह देखा गया है. वहीं, एक इतिहास और लिखा गया है, नशरा नईम पहली छात्रसंघ की  महिला उपाध्यक्ष चुनी गई है. वहीं कोर्ट मेंबर के लिए जीते हुए प्रत्यासी भी उत्साहित है, 

वूमेन कॉलेज पर इनका कब्जा

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में वूमेन कॉलेज के यूनियन चुनाव में अध्यक्ष पद पर अनम रियाज को जीत मिली. वहीं उपाध्यक्ष पद पर आयशा खान ने कब्जा जमाया है. सचिव पद पर मरियम जान ने जीत की हासिल की. वहीं कोर्ट के सदस्यों के द्वारा भी जीत हासिल की है.

ये कोर्ट मेम्बर जीते

एएमयू छात्र संघ चुनाव में कोर्ट मेम्बर के लिए राफे (लाइफ साइंस ), हमजा अंसारी (लॉ), अहसुन अंसारी (मैनेजमेंट स्टडीज), अमीना फ़ैज़ा ( यूनानी मेडिसिन),मो कैफ़ (मेडिसिन), इल्मा मशरूफ़ (कॉमर्स),शहंशाह ख़ान (साइंस), मोहताशीम (एग्रीकल्चर साइंस ),कफ़ील उल हक (आर्ट्स),कुमैल अशरफ़ (इंजीनियरिंग) जीते हैं.

क्या कहते है एएमयू जनसम्पर्क अधिकारी

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी उमर सलीम पीरजादा ने परिणाम की घोषणा करते हुए बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है. छात्रों चुनाव को बड़ी ही गंभीरता से लिया है. चुनाव को लिया और छात्रों ने अमन चैन के साथ कैंपिंग की. इसके बाद मतदान केंद्रों पर छात्रों ने मतदान किया. जब वोटो की गिनती शुरू हुई तो छात्रों ने उसमें भी अपनी सहभागिता निभाई. एएमयू प्रशासन ने नई यूनियन को बधाई दी है.

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Published at : 06 Nov 2026 11:30 AM (IST)
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