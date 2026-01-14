सऊदी में पिता को वीडियो कॉल कर बताया, फिर फांसी पर लटक गई, AMU में छात्रा ने की आत्महत्या

उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है. यहां इंजीनियरिंग की छात्रा ने पंखे से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. छात्रा ने पहले पिता को वीडियो कॉल पर इसकी जानकारी दी और फिर खुदकुशी कर ली. परिजनों ने इस घटना को लेकर एएमयू प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

परिजनों का आरोप के छात्रा ने जब पिता को आत्महत्या की बात बताई तो उन्होंने फौरन एएमयू प्रशासन से अपनी बेटी को बचाने की गुहार लगाई. एएमयू प्रशासन आवासीय छात्रावास में पहुंचा जहां छात्रा फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली. जिसके बाद उसे जेएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया लेकिन कुछ घंटों बाद ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

खुदकुशी से पहले पिता को किया वीडियो कॉल

पूरा मामला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के SN हॉल का है जहां रहने वाली डिप्लोमा इंजीनियरिंग की छात्रा इंशाह फातिमा ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. गंभीर हालत में उसे तुरंत जेएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस घटना से कैंपस में सनसनी फैल गई है.

मृतक छात्रा इंशाह फातिमा आजमगढ़ की रहने वाली थी और एएमयू में डिप्लोमा इंजीनियरिंग फाइनल ईयर की छात्रा थी. जानकारी के मुताबिक, इंशाह ने परिवार से वीडियो कॉल पर बात करते हुए यह कदम उठाया. घटना की सूचना मिलते ही एएमयू प्रशासन और थाना सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आत्महत्या के पीछे की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है.

क्या कहते है एएमयू प्रॉक्टर

इस पूरे मामले पर प्रोफेसर डॉ. वसीम अली ने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन पुलिस के साथ मिलकर मामले की जांच कर रहा है. उन्होंने छात्रों से अपील की कि किसी भी मानसिक तनाव की स्थिति में तुरंत मदद लें. डॉक्टर वसीम अली के द्वारा बताया गया छात्रा की फांसी पर फंदे पर लटकने की सूचना मिली थी तत्काल टीम मौके पर पहुंची छात्रा को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. छात्रा की मौत के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है जांच के बाद ही विधिक कार्रवाई की जाएगी.

